von SK

Zwischenzeitlich aufgefunden werden konnte ein Tresor, der mutmaßlich im Rahmen der Einbruchsserie in mehrere Gewerbebetriebe in Owingen in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen worden ist.

Der Tresor ist von einem Zeugen in einem Wald nordöstlich von Nesselwangen entdeckt worden. Der Tresor war geöffnet, neben ihm lag ein mutmaßlich ebenfalls gestohlenes Schweißgerät. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt, bei der Bergung aus dem unwegsamen Gelände unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Überlingen die Arbeit der Polizei.