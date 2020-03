Owingen vor 3 Stunden

Musiktage von Lida und Martin Panteleev im Kultur|O starten am 6. März mit Eröffnungsgala

Drei Konzerte organisieren Lida und Martin Panteleev von 6. bis 8. März im Kultur|O in Owingen. Nach der Eröffnungsgala am Freitag können sich die Besucher am Samstag auf „Sizilianische Träume“ freuen. Bei Abschlusskonzert „Goldene Klänge“ am Sonntag tritt unter anderem der spanische Trompeter Vicente Campos auf. An diesem Tag wird auch eine Kinderbetreuung angeboten.