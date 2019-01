von Mardiros Tavit

Alljährlich stellen die Owinger Modellbahner ihre Anlage im Kultur|o aus. Als Gäste sind dieses Jahr die Modellbahnfreunde der ModellbahnBodenseeFriedrichshafen dabei. Sie stellen eine Schauanlage mit einem imposanten Lokschuppen mit Drehscheibe aus. Es gibt auch eine Kinderanlage mit japanischen Schnellzügen. Die vielen Kinder, die sich an den Steuerknöpfen abwechseln, scheinen offensichtlich viel Spaß daran zu haben, die Züge entgleisen zu lassen.

Der 17-jährige Sebastian Maisch (links) schaut den beiden "alten Hasen" Stefan Möfler (Mitte) und Jörg Bütenschön beim Fachsimpeln an der vollständig digitalen Modellbahnanlage über die Schulter. | Bild: Mardiros Tavit

An der Owinger Modellbahnanlage fühlt sich Julian Grensing für entgleiste Züge zuständig. Er wuselt ständig an der Anlage herum. Mal setzt er entgleiste Züge wieder in die Spur, mal tauscht er eine Lokomotive aus. Julian ist neun Jahre alt, "aber fast zehn", setzt er hinzu. "Mein Lieblingsplatz ist am Stellwerk", sagt er und zeigt auf die Steuerungseinheit mit dem versteckten Bahnhof mit den vielen Lokomotiven und Waggons. Über die Festtage besuchte Julian seinen Opa Wolfgang und kann sich jetzt bei den Modellbahntagen an der großen Anlage richtig austoben. "Schon mit drei Jahren habe ich kleine Dampfloks gemalt. Die sahen sehr realistisch aus", erinnert sich Julian. Kein Zweifel, er ist vom Modellbahnfieber gepackt.

Gepackt vom Modellbahnfieber. Der neunjährige Julian konnte sich an der Owinger Modellbahnanlage austoben. | Bild: Mardiros Tavit

Modelleisenbahn und Weihnachten gehören zusammen. Oft wird "zu Weihnachten" geantwortet, wenn Modellbahner nach ihrer ersten Eisenbahn gefragt werden. So auch bei Hartmut Dietrich, mit 86 Lebensjahren der Älteste im Owinger Männerkreis. "Vater hat den Kindern eine Eisenbahn gekauft", erinnert sich Dietrich, damals sei er fünf gewesen und durfte das Stellwerk bauen. Der Vater hätte jedes Jahr die Bahn ausgebaut. "Aber ich war auch an der richtigen Eisenbahn interessiert", erzählt Dietrich, lieber hätte er der dampfenden Eisenbahn zugeschaut als in die Schule zu gehen.

Deswegen hätte er die Oberschule geschmissen. Der gelernte Landwirt wurde über den zweiten Bildungsweg Beamter. "Wegen des Berufs konnte ich lange nicht an die Modellbahn", aber mit der Gründung der Modellbahngruppe durch den damaligen Pfarrer Dietmar Bader kam er wieder öfter an die Modellbahn. Er hat eine Owinger Straße für die Anlage nachgebaut.

Hartmut Dietrich ist mit 86 Jahren der älteste Modellbahner im Owinger Männkreis. Er steht hinter der Owinger Straße, die er für die Anlage gebaut hat. | Bild: Mardiros Tavit

Alles digital ist bei der Anlage von Stefan Höfer. "Mit der Modellbahn kann ich meine drei Hobbys verknüpfen. Computer, Mikrocontroller, Modelleisenbahn", zählt Höfer auf. So wundert es nicht, dass er bei den Owinger Modellbahntagen eine komplett digitale Anlage aufgebaut hat. Dabei hat er die Platinen der Steuerungselemente und die Schaltechnik selbst gebaut. "Ein bis drei Monate im Jahr" investiere er in sein Hobby. "Wann bist du endlich fertig", habe einmal seine Frau gefragt. Doch eine Modellbahn sei nie fertig.

Janine Barna begleitet ihren Freund Christoph Stachau zu den Modellbahntreffen. | Bild: Mardiros Tavit

Janine Barna und Christoph Stachau haben da eine ganz eigene Lösung gefunden. Auch wenn sich die 24-jährige Erzieherin die Modellbahn nicht zu ihrem Hobby gemacht hat, geht sie zu den Treffen und Ausstellungen mit. Der 21-jährige Stachau ist fasziniert davon, dass er die reale Welt wiedergeben und dabei seine Fantasie einsetzen kann.

