Duftig, farbige Blütenträume, zarte Landschaften und detailgetreue Kompositionen – das zeichnet die Aquarelle von Elisabeth Merholz aus, die bis Ende April in der Galerie im Alten Owinger Rathaus zu sehen sind. „Man glaubt, diese Blüten fast riechen zu können“, sagte Bürgermeister Henrik Wengert bei der Eröffnung der ersten Ausstellung nach der Zwangspause während des Umbaus.

Owingen Das Ziel heißt mehr Bürgernähe: So laufen die Umbauarbeiten im Owinger Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Musikerin Jaqueline Engeser begleitet Vernissage

Der kleine Ausstellungsraum platzte bei der Vernissage am Sonntag fast aus allen Nähten. Die Besucher brauchten Geduld, um das eine oder andere Motiv der Malerin Merholz etwas genauer betrachten zu können. Wer dies tat, der entdeckte schnell die Perfektion und Präzision der Pinselstriche, die schon Laudatorin Monika Engelhardt in ihrer Ansprache hervorgehoben hatte. „Ein Aquarell verzeiht keine Fehler, da lässt sich nichts korrigieren“, betonte sie bei der Würdigung der Künstlerin. Passend zu den zauberhaften Sujets perlten die Klänge durch den Raum, die die junge Owinger Musikerin Jaqueline Engeser ihrer Harfe entlockte.

Bilder der Künstlerin hängen auch im französischen Coudoux

Elisabeth Merholz, sie vom Niederrhein stammt und über die USA an den Bodensee gekommen ist, sei in der Gemeinde längst keine Unbekannte mehr, sagte Bürgermeister Wengert und erinnerte an viele Ausstellungen, die die Malerin schon mitgestaltet habe. Selbst in der französischen Partnerstadt Coudoux ist sie mit ihren Werken schon seit einigen Jahren vertreten. Denn Owingens Bürgermeister hatte 2011 ein Bild der Künstlerin von einem paar Wanderstiefel in leichten Aquarelltönen als Gastgeschenk mit in die Provence gebracht.

Vier weitere Ausstellungen in diesem Jahr geplant

„Melodie der Farben“, lautet der Titel der aktuellen Ausstellung, mit der zugleich erstmals das neue Label und Logo der Galerie vorgestellt wird. Noch vier weitere Ausstellungen werden im Verlauf des Jahres folgen, kündigte Henrik Wengert schon an. Denn das Interesse der lokalen Künstler, sich und ihre Arbeiten in der ebenso ansprechenden wie intimen Atmosphäre zu präsentieren, sei mindestens so groß wie die Resonanz des Publikums, das die vielfältigen kulturellen Schmankerl zu schätzen wisse.

Die Ausstellung in der Galerie des Alten Owinger Rathauses ist noch bis zum 26. April zu sehen. Öffnungszeiten sind am Montag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Dienstags, mittwochs und freitags können Besucher von 8 bis 12 Uhr die Werke betrachten, donnerstags von 8 bis 16 Uhr.