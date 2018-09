Owingen vor 10 Stunden

Landesstraße 195: Auto kommt von Fahrbahn ab und kippt

Ein Fahrzeug ist am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Landesstraße 195 aus Richtung Herdwangen kommend, kurz vor Owingen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gekippt. Dies teilt die Feuerwehr Owingen mit.