Spätestens bis zum Frühjahr 2022 sollen die insgesamt 25 Eigentumswohnungen verschiedener Größen, die mitten im Ortskern von Owingen entstehen, bezugsfertig sein. Die Wohnanlage folgt dem Konzept „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau, die bereits 27 solcher Anlagen realisiert hat. Das Überlinger Unternehmen „k+r Projekte“, das sich bei einem Investorenwettbewerb durchgesetzt hat, begann bereits mit dem Verkauf der Wohnungen.

Das 2120 Quadratmeter große Grundstück liegt im Ortszentrum gegenüber dem Rathaus; Einkaufsmöglichkeiten seien wenige Gehminuten entfernt, beschreibt k+r-Projekte weiter. In zwei Baukörpern entstehen auf jeweils drei Geschossen 25 „hochwertige Eigentumswohnungen“. Das Überlinger Unternehmen schreibt von „großzügigem Wohnraum mit viel Platz, Luft und Licht“. Dazu komme ein Veranstaltungsraum der Gemeinde Owingen sowie ein Servicezentrum der Stiftung Liebenau als Anlaufstelle für die Bewohner. „Ein offener Laubengang verbindet die Wohneinheiten in den beiden Baukörpern. Mit ihren Satteldächern fügen sich die modernen Baukörper harmonisch in die dörfliche Struktur der umliegenden Gebäude ein“, wird im Exposé des Unternehmens weiter beschrieben.

Bei dem „Servicezentrum“ handelt es sich um einen öffentlichen Gemeinschaftsraum als zentraler Ort, an dem sich die Bewohner treffen und austauschen können. Gleichzeitig sei es auch „ein kommunales Angebot, das den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde offen steht“. Feste, Versammlungen, Treffpunkt für Initiativen, Vorträge oder Krabbelgruppen – all dies könne dort stattfinden.

Die Wohnungen haben zweieinhalb, dreieinhalb oder viereinhalb Zimmer. Bodentiefe Fensterelemente lassen viel Licht in die Wohnräume, dadurch seien die Zimmer den ganzen Tag lichtdurchflutet. Die Holzfenster erhalten eine dreifache Verglasung und Außenjalousien, die Räume Echtholz-Parkettböden und Fliesenböden. Für angenehme Raumtemperaturen sorgt durchgängig eine Fußbodenheizung. Außerdem sorgten dezentrale Lüftungsgeräte für ein optimales Raumklima. Das Gebäude werde an ein Fernwärmenetz angeschlossen und so mit Energie aus nachhaltigen Rohstoffen betrieben.

Überdachte Balkone befänden sich in einer optimalen Sonnenausrichtung. Alle Wohnungen sind laut k+r Projekte barrierefrei und auch barrierefrei erreichbar. Auf Wunsch seien sie auch rollstuhlgerecht ausführbar. Die Tiefgarage bietet Platz für 30 Autos, Fahrradstellplätze und die zu den Wohnungen gehörigen Kellerräume. Ein Aufzug führt von hier in alle Geschosse. Ein Wasch- und Trockenraum befindet sich im Erdgeschoss. Das Gebäude, deren Hülle und Technik der neuesten Energiesparverordnung entspreche, werde in Massivbauweise erstellt, erläutert der Investor weiter.

Das Konzept der „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau sieht eine Generationen übergreifende Wohnform vor – und das für Senioren, für Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende oder junge Familien. Für alle soll dadurch die Lebensqualität steigen: Einsam muss niemand sein, kann aber in seinen eigenen vier Wänden selbstbestimmt leben und seine Privatsphäre bewahren.