von Isabelle Palmer

Eigentlich ist der Chor der kleinen Oper am See für seine sommerlichen Auftritte in Überlingen bekannt. Mit einem famosen Konzert stimmte der Chor unter Leitung von Isabell Marquardt am Samstag aber die Owinger beim Neujahrskonzert im Kultur|O auf ein gutes Jahr 2019 ein.

Den Anfang machten Rosa Benz und Tommes Rute mit dem Stück „Concerto pour deux trompettes“. Sie brillierten mit ihren Trompete und wurden dabei gekonnt von Elena Orlova am Flügel begleitet. Nach diesem fanfarenartigen Auftakt waren die Zuhörer bereits in feierlicher Stimmung. Aus dem bunt gemischten Programm stachen einige Stücke besonders heraus: George Gershwins Klassiker „Summertime“ etwa wurde von Isabell Marquardt so innig, warm und technisch gekonnt interpretiert, dass man die Schneemassen vor der Tür fast vergessen konnte. Für Überraschung sorgte auch eine moderne, jazzige Variante von Beethovens „Für Elise“, die die Pianisten Elena Orlova und Alexander Burdenko mit viel Witz und Können vorbrachten.

Der Chor präsentierte abwechslungsreiches Potpourri von Oper bis hin zu Gospel und Musical | Bild: Isabelle Palmer

Erfrischend natürlich kam auch ein Damenquartett daher, das zwei Stücke der Boswell Sisters mit einigem schauspielerischem Talent und gesanglich überzeugend interpretierte. Der Chor der kleinen Oper sorgte danach für eine ausgelassene Stimmung auf der Bühne, denn nun gab es ein Medley aus dem Hippie-Musical "Hair". Die Sänger waren schrill und blumig gekleidet und tanzten wild dazu – ein Kontrastprogramm zum vorangegangenen Operettengesang „Lustige Witwe“ Franz Léhars. Die Mischung machte an diesem Abend den Unterschied, die Zuhörer wurde in die verschiedensten Gefühlszustände versetzt und waren begeistert.

Mit einem Medley aus dem Hippie-Musical "Hair" sorgte der Chor für eine ausgelassene Stimmung auf der Bühne. | Bild: Isabelle Palmer

Für verträumte Stimmung sorgte schließlich der Kinderchor. Helena Müller lullte als „Sandmann“ die anderen Kinder ein, die schließlich mit dem „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ einfielen und mit ihrem klaren Gesang sicher einige im Saal verzauberten.

Und noch einmal spielten Elena Orlova und Alexander Burdenko ein allen wohlbekanntes Stück: „Ah! Vous dirai je maman“ – nicht von Mozart, sondern von Adolphe Blanc. Doch sie bestritten den Auftritt diesmal nicht zu zweit, sondern holten sich einen „Freiwilligen“ aus dem Publikum, der sich als ihr Sohn entpuppte. Sechshändig ging es nun zur Sache: den Musikern gelang es bravourös, sich dabei nicht in die Quere zu kommen und mit viel komischem Talent das bekannte Motiv „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ am Flügel zu interpretieren.

Owingen Das Ziel heißt mehr Bürgernähe: So laufen die Umbauarbeiten im Owinger Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Ein bewegender Moment ergab sich danach, als die Chorsängerin Sabine Wuermeling ihr solistisches Können bei „Gabriellas Song“ von Stefan Nilsson zeigte. Die Kraft und der Ausdruck ihrer Stimme, aber auch die Wahl des Stückes überzeugte und sie bekam jede Menge Beifall. Mit Marc Shaimans „Hail holy queen“ aus Sister Act wurde das Konzert beschlossen, das Publikum und Künstlern einen positiven Beginn des neuen Jahres ermöglichte.