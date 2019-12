Als erste Einrichtung im Bodenseekreis ist das Kinderhaus St. Nikolaus in Owingen mit dem Gütesiegel Buchkindergarten ausgezeichnet worden. Verliehen wurde es vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Sie lieben ihre Bücher. Das ist den Jungen und Mädchen des Kinderhauses St. Nikolaus in Owingen anzumerken. Ganz aufgeregt sind nicht nur Lotta, Mia und Magdalena an diesem besonderen Morgen, an dem das neue Markenzeichen enthüllt werden soll.