Nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, eher aus aktuellem Anlass und Personalmangel wird die Owinger CDU bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai mit keiner eigenen Kandidatenliste antreten. Derzeit sitzt sie mit zwei Vertretern als einzige Parteiengruppierung im Gremium und auf seiner Homepage wirbt der Ortsverband noch um Mitstreiter für den bevorstehenden Urnengang. Doch das ist Schnee von gestern.

Beide amtierenden CDU-Gemeinderäte aus Partei ausgetreten

Denn beide aktuellen Mandatsträger – Albert Zuzej, der im Netz noch als Vorsitzender und Internetbeauftragter firmiert, und Horst Bucher, der in der Doppelfunktion als Stellvertreter und Schatzmeister aufgeführt ist – sind aus ihrer Partei ausgetreten. „Mit meiner kritischen Einstellung gegenüber den Postionen von Kanzlerin Angela Merkel bei der Energiewende, in der Flüchtlingspolitik und der Bewertung des Islam bin ich im Kreiverband immer wieder angeeckt“, begründet Zuzej seinen Austritt.

Ausschlag gab Wahl von Kramp-Karrenbauer

Schon bei der jüngsten Kür des Kreisvorstands habe er nur 53 Prozent der Stimmen erhalten und die Wahl deshalb nicht angenommen. „Als dann Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt wurde und nicht Friedrich Merz, habe ich noch an diesem Tag meinen Austritt erklärt“, sagt Albert Zuzej. Das war am 7. Dezember. Horst Bucher und einige weitere bisherige Mitglieder hätten es ihm anschließend gleichgetan.

Zuzej und Bucher kandidieren jetzt für BWG

Zuzej und Bucher werden nun auf der Liste der Bürgerlichen Wählergemeinschaft (BWG) kandidieren, die von Margitta Bischoff angeführt wird und die ihre Kandidaten ebenso am Donnerstag nominiert hat wie die Freie Wählervereinigung (FWV). Nach längerer Pause war 2009 erstmals wieder eine CDU-Liste angetreten, für die Erich Bösselmann und Horst Bucher zwei Sitze holten. Bei dieser Zahl blieb es auch 2014.

Ex-Bürgermeister Reiner plant Wiederbelebung

Nun muss Ex-Bürgermeister Karl-Friedrich Reiner den Laden bei der CDU in Owingen kommissarisch zusammenhalten. Er war bei der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung Ende 2017 zu einem der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. „Wir hatten tatsächlich noch einige weitere Austritte zu verzeichnen“, sagt der 74-Jährige. Er wolle dies nicht weiter kommentieren, obwohl er manches nicht nachvollziehen könne. „Doch es gab auch ein paar Neueintritte.“

Ortsverband hat knapp 40 Mitglieder

Insgesamt habe der Ortsverband nach wie vor knapp 40 Mitglieder. Er sei auch mit dem CDU-Kreisverband in engem Kontakt, erklärt Reiner und kündigt eine baldige Mitgliederversammlung an. Er wolle den Verband wieder „reanimieren“, wie er sagt.

Potenzieller Vorsitzender in Sicht

Ein potenzieller Vorsitzender sei ebenfalls in Sicht, der sich wohl zur Wahl stellen werde. „In meinem Alter will ich das nicht mehr machen“, betont Reiner, der von 1969 bis 2001 Bürgermeister in Owingen war. Nach den Austritten sei die Zeit für ihn auch zu knapp gewesen, um eine neue Liste auf die Beine zu stellen. Was in fünf Jahren sei, müsse man abwarten.

Nur FWV und BWG werden im Rat vertreten sein

So werden im künftigen Gremium lediglich die FWV und die BWG vertreten sein. Der amtierende Bürgermeister Henrik Wengert muss kurz nachdenken, wenn er nach der Zugehörigkeit der Gemeinderäte zu den beiden parteiungebundenen Listen gefragt wird. „Am Ende geht es immer um das Wohl der Gemeinde, egal auf welcher Liste die Räte stehen“, erklärt Wengert, der selbst im Kreistag der Freie-Wähler-Fraktion angehört.

Bürgermeister Wengert: "Listen kaum erforderlich"

Im Grunde brauche es die Listen vor allem zur Nominierung von Kandidaten für die Kommunalwahlen, je nach Informationspolitik der Gemeinden könne es auch beim Austausch mit den Gremien sinnvoll oder von Vorteil sein. „Wir bereiten sehr umfangreiche Sitzungsvorlagen vor“, sagt Wengert, „da ist dies kaum erforderlich.“ In anderen Kommunen mit strenger Fraktionsorientierung gebe es oft Vorbesprechungen mit den führenden Repräsentanten der Gruppierungen oder Parteien. „Programme oder Ideologien lassen sich auf kommunaler Ebene nur schwerlich umsetzen.“

"In der Regel geht es um überparteiliche Themen"

In der Regel gehe es um überparteiliche Themen wie Feuerwehr, Wasserversorgung und ähnliches. Ungeachtet dessen pflegten Parteien selbst in kleineren Gemeinden ihre Listen und Fraktionsbindung. Wengert: „Owingen ist hier eine von wenigen Ausnahmen, wo dies als nicht so relevant eingeschätzt wird.“