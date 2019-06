Das alte Bienenhäuschen in ihrem Garten war ausschlaggebend, dass Annalisa Zaiß beschloss, neben ihrem eigentlichen Beruf als Damenschneidermeisterin eine Ausbildung zur Hobby-Imkerin zu machen. „Bis vor 40 Jahren gab es in dem sechs Quadratmeter großen Bienenhaus noch fleißige Honigsammler“, sagt Zaiß.

Die 26-Jährige wohnt mit ihrer Familie und ihrem Partner Bernhard Breyer auf einem Demeterhof in Owingen. „Der frühere Besitzer des Häuslerhofs hat das Bienenhaus damals betrieben. Es stammt aus dem Jahr 1952 und hat noch die alten Bolzenmaße, die heute nicht mehr verwendet werden.“

Viele Obstbäume auf dem Hof

Auf dem Hof stehen neben dem Bienenhaus auch viele Obstbäume – ein Paradies für Insekten. „Die Bedingungen hier sind einfach ideal“, freut sich die angehende Imkerin. „Ausreichend Platz ist auch vorhanden.“ Für die Bienenhaltung sind jedoch theoretisches Grundwissen sowie praktische Erfahrung unabdingbar. Viele Imkervereine bieten Kurse für Anfänger an, die aus einem theoretischen und einem praktischen Teil bestehen und umfassend auf die Betätigung als Imker vorbereiten.

Theorie-Teil beinahe abgeschlossen

Zaiß hat sich beim Imkerverein Überlingen angemeldet, die Theorie ist beinahe abgeschlossen. „Wir waren auch schon am Stock und haben uns den Aufbau angesehen“, berichtet sie. Sowohl bei der Imkerei als auch in ihrem Beruf steht für Zaiß die Nachhaltigkeit im Vordergrund. In Überlingen gründete sie vor drei Jahren eine Manufaktur für fair produzierte Mode.

Das alte Bienenhaus wollen die Bewohner des Demeterhofs wiederverwenden: „Mein Freund und ich wollen hier jeder ein Volk ansiedeln. Allerdings werden wir zuvor das in die Jahre gekommene Holzhaus noch an die heutigen Maßstäbe anpassen.“