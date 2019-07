In der Nacht auf Dienstag brannte es in einem Heustock eines Bauernhofs in Unterbach. In dem abgelegenen Weiler stehen die alten Häuser dicht zusammen. Beim Anruf auf der Rettungsleitstelle wurden sie davor gewarnt, selbst zu löschen. Trotzdem haben die Nachbarn genau das gemacht. Der Bürgermeister anerkennend: „Ich will nicht spekulieren, aber das hätte eine Katastrophe gegeben, auch für die umliegenden Gebäude.“ Denn in dem Weiler gibt es ein Problem mit der Löschwasserversorgung.