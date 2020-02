Owingen – Nicht zuletzt seiner guten Infrastruktur verdankt Owingen seine Entwicklung und den großen Zuzug in die Gemeinde. Mit dem neuen „Haus der Pflege St. Nikolaus“ an der Grünwinkelstraße ist eine Lücke im bisherigen Angebot geschlossen. Die moderne Einrichtung mit Platz für 30 pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner hat in dieser Woche eröffnet

Die Kommune hatte dazu das Grundstück von den privaten Eigenümern erworben und der Stiftung Liebenau in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Der Träger errichtete hier in zentraler Lage im Herzen des Ortes den Neubau mit insgesamt 30 Pflegeplätzen, die dem aktuell ausgewiesenen Bedarf der Gemeinde im Kreispflegeplan entsprechen.

Im September 2018 begann die Realisierung des Projekts mit dem offiziellen Spatenstich, im Februar 2019 wurde Richtfest gefeiert und ein knappes Jahr später konnte die Einrichtung Anfang dieser Woche ihren Betrieb starten und die ersten Bewohner aufnehmen. Mittlerweile sind schon zwölf Zimmer im neuen Pflegeheim belegt und so soll es in den nächsten Wochen weitergehen, sagt Leiterin Diana Schondelmaier. Sie hatte ihre Aufgabe schon im Dezember angetreten, die letzten Vorbereitungen mit begleitet und das Mitarbeiterteam zusammengestellt.

Begegnungsräume

Die 30 modernen und hellen Einzelzimmer mit ei­genem, barrierefreiem Bad sind aufgeteilt in zwei Wohn- und Pflegegemeinschaften mit jeweils ei­nem gemeinschaftlichen Wohn- und Essbereich so­wie einer Küche. Sie ist offen konzipiert und bietet die Möglichkeit, entweder selbst bei manchen Dingen noch mithelfen oder aber zumindest den Mitarbeitern bei ihren Tätigkeiten zuschauen zu können. Auf beiden Etagen bieten großzügig gestaltete und offene Begegnungsräume Gelegenheit zu Gesprächen oder gemeinsamen Spielen.

Zudem steht ein separater Bereich für Andachten und andere regelmäßige Veranstaltungen zur Verfügung. Die hellen Zimmer sind groß genug, um sie auch mit eigenen Möbeln und Gegenständen individuell und nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Der Außenbereich lädt mit einem großzügigen Garten und schönen Aufenthaltsbereichen zum Verweilen ein.

Das Haus wird nach dem Konzept von Wohn- und Pflegegemeinschaften geführt: Ein multipro­fessionelles Alltagsteam betreut die Bewohner­innen und Bewohner rund um die Uhr. Dazu gehören Pflegekräfte, Betreuungsassistenten und hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar­beiter. Die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten Hand in Hand und gestalten in Absprache mit An­gehörigen sowie Bewohnerinnen und Bewohnern den Alltag. Wichtiges Anliegen des Teams ist eine größtmögliche Autonomie und Selbstbestimmung der Bewohner­innen und Bewohner.

Garant dafür ist Leiterin Diana Schondelmaier, die schon ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Altenpflege absolviert hatte, später die klassische Ausbildung durchlief, sich als Pflegedienstleiterin weiterbildete und schließlich Pflegemanagement studierte. „Ich habe mein ganzes Berufsleben in der Altenpflege verbracht“, sagt sie. „Ich erlebe die Begegnungen persönlich als bereichernd, die unterschiedlichen Biografien und Lebensläufe berühren mich.“ Neben der Qualität der Arbeit ist ihr wichtig, „dass das Haus ein Ort ist, wo alle sich wohlfühlen und zufrieden sind“.

Stiftung Liebenau

Die Geschichte der Stiftung Liebenau reicht bis ins Jahr 1870 zurück. Heute ist die Stiftung Liebenau eine kirchli­che Stiftung privaten Rechts mit rund 40 Tochter­gesellschaften, Beteiligungen verschiedener Art und mehreren selbstständigen Stiftungen. Im Ver­bund mit der Stiftung Helios Leben im Alter (Gol­dach/Schweiz) und der Stiftung Hospital zum Heili­gen Geist (Kisslegg) betreibt sie Einrichtungen in Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, der Schweiz und der Slowakei.