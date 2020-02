Owingen vor 56 Minuten

Guter Start für das Haus der Pflege in Owingen: Zwölf Bewohner ziehen in der ersten Woche ein

Diana Schondelmaier freut sich. Die Leiterin des neuen Pflegehauses St. Nikolaus der Stiftung Liebenau in Owingen konnte schon in der ersten Woche nach Eröffnung einige Bewohner in Empfang nehmen. Sie rechnet damit, dass bis Ende Februar etwa 20 Plätze belegt sind.