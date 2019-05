von SK

Bei den Vorhaben geht es insgesamt um knapp 200 000 Euro, die wirtschaftlichsten Angebote liegen durchweg unter den erwarteten Kosten. Mit dem Bau der neuen Parkplätze in der Ortsmitte bei der Sporthalle beauftragte der Gemeinderat die Firma Wörner für eine Angebotssumme von knapp 115 000 Euro. Die Kostenberechnung hatte hier bei gut 124 500 Euro gelegen.

Bodensekreis Kommunale Bauprojekte werden oft teurer als geplant: Warum ist das so? Das könnte Sie auch interessieren

Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung der Hauptachse auf dem Friedhof gingen bei einem Angebot von rund 48 000 Euro an die Firma Leonhard Schellhammer (Mühlhausen-Ehingen). Hier waren die Planer von Kosten in Höhe von 57 700 Euro ausgegangen. Schließlich konnte auch der Auftrag zur Sanierung der Schächerkapelle für rund 15 700 Euro an die Firma Spiegler Stuckrestaurierung vergeben werden. Trotz beschränkter Ausschreibung in Kooperation mit Denkmalspezialistin Corinna Wagner-Sorg lag auch dieses Angebot um gut tausend Euro unter den berechneten Kosten.