Owingen – Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ richtet der Golfclub Owingen-Überlingen am kommenden Samstag, 20. Juli, einen Golf-Erlebnistag aus. Von 12 bis 16 Uhr ist jeder auf der Golfanlage am Lugenhof willkommen, der Lust hat, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Eine Golf-Ausrüstung braucht niemand mitzubringen, diese wird vom Verein gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung. „Golf macht keinen Spaß. Golf macht süchtig“, beschreibt der Verein die Faszination des Sportes auf seiner Homepage. Denn Golf ist ein Sport für jeden und für jedes Alter. Eine Altersgrenze nach oben gibt es für den Einstieg nicht, wobei sehr viele Erwachsene bedauern, nicht schon früher mit dem Ballsport angefangen zu haben. Von begeisterten Golfern hört man immer wieder, dass die Sportart eine hervorragende Alternative zum Büroalltag und ein Ausgleich zum Arbeitsstress darstelle, um in der Natur dann abschalten und sich nur auf den weißen Ball konzentrieren zu können.

Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle können an diesem Tag die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor hautnah erleben: Auf einem Übungsplatz, der sogenannten Driving Range, erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Sogar eine kleine Runde Golf auf dem „großen Platz“, gemeinsam mit einem erfahrenen Golfer, ist möglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. „Wir wollen möglichst viele Menschen für das Golfspielen begeistern und bestehende Hemmschwellen abbauen. Außerdem bieten wir auch außerhalb des Golf-Erlebnistages – jeden Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr – einen günstigen und problemlosen Einstieg mit unserem regelmäßigen Schnupperkurs“, sagt Clubmanagerin Katharina Enkelmann.

Das Hofgut Lugenhof mit seiner 18-Loch-Anlage schmiegt sich mit Obstbäumen und Wasserflächen in die sanft geschwungene Landschaft des Linzgaus ein. Ein sanftes Auf und Ab, alte Baumbestände und Neuanpflanzungen, Wasserhindernisse und Gräben bringen viel Abwechslung für Auge und Golfspaß. Es ist ein Platz für alle Leistungsklassen, der sowohl für Anfänger als auch Spitzenspieler eine Herausforderung darstellt.

Weitere Informationen zum großen Tag der offenen Tür gibt es unter Telefon 07551/83040, unter der E-Mail „welcome@golfclub-owingen“ oder im Internet unter

http://www.golfclub-owingen.de