Auch die Gemeinde Owingen will die letzte Chance nutzen, weitere Bebauungspläne nach dem beschleunigten Genehmigungsverfahren aufzustellen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig für einen Bereich an der südlichen Kreuzstraße und am Ortsrand von Hohenbodman.

Areal des alten Sägewerks soll bebaut werden

Knapp 4000 Quadratmeter sind es östlich der Kreuzstraße am Ortseingang, unmittelbar angrenzend an den Auenweg. Das Areal des alten Sägewerks zählt im Moment zum Außenbereich. Aktuell handle es sich um eine Gewerbebrache, erklärte Bürgermeister Henrik Wengert, die ganz offensichtlich in keinem guten Zustand sei und wohl als Lagerhalle für allerlei Fahrzeuge genutzt werde. Insgesamt vermittle dieses Areal bis auf den Baumbestand im Süden „keinen besonders freundlichen Eindruck am Ortseingang“.

Owingen 30 Hektar für Gewerbe und ein Golfhotel: So hat sich Owingen in der Debatte um Gewerbeflächen positioniert Das könnte Sie auch interessieren

Verhandlungen mit Grundstückseigentümern stehen noch aus

Ausgewiesen werden soll hier ein allgemeines Wohngebiet, für das die künftigen Baufenster noch festgelegt werden müssen. Voraussetzung sei allerdings ein positiver Verhandlungsabschluss mit den Grundstückseigentümern.

Mindestens zehn Baugrundstücke in Hohenbodman

Mehr als doppelt so groß ist mit rund 8500 Quadratmetern die Erweiterung der Sandgasse in Hohenbodman, die sich unmittelbar an eine bestehende Gebäudeflucht anschließt. Hier könnten nach den aktuellen Vorstellungen mindestens zehn Baugrundstücke entstehen. Eine separate Retentionsfläche am Rande der Wohnbaufläche ist bei der neuen Erschließung für den Abfluss des Oberflächenwassers ins Auge gefasst.