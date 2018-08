Owingen – Mit der neuen Aussegnungshalle hat der Owinger Friedhof im vergangenen Jahr einen markanten Orientierungspunkt erhalten und ein funktionelles Zentrum, das allerdings am Rande angesiedelt ist. Daran soll sich bald auch die Struktur des ganzen Friedhofs orientieren, wenn es nach dem Entwurf der aktuellen Gesamtkonzeption des Büros 365 Grad Freiraum und Umwelt geht, das Miriam Lorenz dem Gemeinderat vor Ort vorstellte und erläuterte. Vor diesem Hintergrund bot es sich geradezu an, im Zuge der Besichtigung auch den Beschluss gleich im Schatten der Aussegnungshalle zu fassen.

Einstimmig befürwortete das Gremium die Konzeption, deren auffälligstes Element die Verlegung der Hauptachse auf die Verbindung zwischen dem Haupteingang ins Gebäude und dem künftig Zugang zum Friedhof von den Parkplätzen aus sein wird. Dem Weg, der etwas breiter ausgebaut werden wird, ist derzeit noch ein letztes Grab im Weg, dessen Beseitigung nach dem bevorstehenden Ablauf der Nutzung allerdings schon mit den Angehörigen abgestimmt wird. Neu gestaltet wird in diesem Zuge auch das Tor zum Friedhof, das hier noch über mehrere Treppenstufen führt.

Unter anderem deshalb wird in der anderen Ecke auch der Nordzugang neu gestaltet. Hier wird zum einen ein barrierefreier Eingang für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geschaffen, wie Lorenz vor dem Gemeinderat erläuterte. Zum anderen wird eine Zufahrt für Fahrzeuge von Dienstleistern entstehen, die komplizierte Wendemanöver überflüssig macht, die derzeit auf der zentralen Rasenfläche noch vollzogen werden müssen.

An dieser Stelle hat die Planerin vier Grabfelder vorgesehen, die von einem kreuzförmig geführten Weg getrennt werden. "In einem Bereich soll eine Bestattung unter Bäume ermöglicht werden", erklärte Miriam Lorenz. Für derlei Formen steige der Bedarf überall. "Sehr gut", kommentierte Gemeinderat Rudolf Fischer dieses Vorhaben. Susanne Riester aus Billafingen bestätigte das wachsende Interesse daran aus ihrem Teilort. Riesters Anliegen war, dass schon frühzeitig größere Bäume für diesen Zweck gepflanzt würden.

Überarbeitet und neu konzipiert werden auch die Müllsammelstellen auf dem Friedhof. Eine Reduktion der Zahl und eine Konzentration bei den drei Wasserstellen erschien auch Bürgermeister Henrik Wengert als ebenso funktionale wie sinnvolle Lösung.

In einer ersten Kostenschätzung bezifferte Planerin Miriam Lorenz die fünf Maßnahmen zusammen auf rund 190 000 Euro. Dabei wies der Bürgermeister darauf hin, dass die Grundkonzeption weiter überarbeitet und sukzessive umgesetzt werden könne. Der Grundsatzbeschluss ermögliche zum einen, die erforderlichen Mittel im kommenden Haushalt einzuplanen und gegebenenfalls schon im kommenden Herbst mit einigen Pflanzungen zu beginnen, die sich als sinnvoll und wichtig erwiesen.

Der Friedhof

Der heutige Ortsteil Bambergen liegt historisch bedingt innerhalb des Bestattungsbezirks des Friedhofs Owingen. Zurückzuführen ist dies vermutlich auch auf die bestehende Zugehörigkeit des Ortsteils Bambergen zur Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Owingen. Das Friedhofsgelände in Owingen wurde 1843 durch die Gemeinden Owingen, Hohenbodman und Bambergen erworben.

Die Gemeinde Owingen hatte 1962 eine Friedhofs- und Bestattungsordnung für die Gemeinden Owingen, Bambergen und Hohenbodman erlassen. Deshalb war es lange Zeit guter Brauch, dass sich Überlingen an den Kosten für den Friedhof betetiligte. Da so gut wie keine Überlinger Bürger mehr in Owingen bestattet werde, sah die Stadt bei der Finanzierung der Aussegnungshalle keinen Anlass zum Zuschuss. Bei der Beratung der neuen Gestaltung im Owinger Rat war von einer Kostenbeteiligung Überlingens schon gar nicht mehr die Rede.

In den Jahren 1966/1967 waren im Zuge einer Erweiterung des Friedhofs entsprechend der Einwohnerzahlen Anteile der Gemeinden in das Grundbuch aufgenommen worden: Owingen 71/100, Bambergen 17/100, Hohenbodman 12/100. Im aktuellen Grundbuch sind daher die heutigen Gemeinden Owingen mit 83/100 und die Stadt Überlingen 17/100 als Rechtsnachfolger eingetragen.