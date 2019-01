von Lorna Komm

Auf ein erfolgreiches Jahr konnte Owingens Bürgermeister Henrik Wengert bei seiner Neujahrsansprache im Kultur|O zurückblicken. Auch 2019 habe man einiges vor, gab er einen Ausblick in die Zukunft. Auf der Projektliste stehen der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und des Mehrgenerationenhauses sowie die Schaffung neuer Wohnbauplätze in den Ortsteilen Hohenbodman und Billafingen. Ebenso sei der Ausbau der Breitbandversorgung "bis zum letzten Hof" ein erklärtes Ziel, sagte der Bürgermeister. "All das schaffen wir nur gemeinsam", ermutigte er die Bürger und erinnerte auch an die bevorstehenden Kommunalwahlen im Mai.

Owingens Bürgermeister Henrik Wengert bei der Neujahrsansprache im Kultur|O. | Bild: Lorna Komm

Bürgermeister zieht positives Fazit für 2018

Lobend hob der Bürgermeister den Helferkreis Asyl hervor und dankte auch allen ortsansässigen Firmen, die Geflüchteten "eine Chance gegeben haben", insbesondere mit Blick auf fehlende Auszubildende und den Fachkräftemangel. Finanziell stehe die Gemeinde solide da, gab Wengert bekannt. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei gering und die Gemeinde verfüge über Rücklagen in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen seien "positiv" und durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik habe man 70 Prozent weniger Stromkosten. Das Kinderhaus St. Nikolaus wurde 2018 energetisch saniert und der Kindergarten in Billafingen habe neue Spielgeräte erhalten, listete Wengert einige Maßnahmen des vergangenen Jahres auf. "Die Resultate können sich sehen lassen", sagt er und führte den Umbau des Rathauses, die Neugestaltung des Dorfplatzes in Billafingen, die neue Brücke im Aachtobel und den Baubeginn des Altenpflegeheims der Stiftung Liebenau mit an.

Auch Ehrungen standen beim Neujahrsempfang auf dem Programm. Peter Lorenz (Dritter von links) und Rudolf Martin (Dritter von rechts) erhielten Auszeichnungen für 150 Blutspenden. Es gratulierten Bürgermeister Henrik Wengert (links), Hedwig Petautschnig (Zweite von links), Marlies Schechter (Zweite von rechts) und Roland Gaus vom DRK (rechts). | Bild: Lorna Komm

Wengert ruft zu Weiterbeteiligung an "Owingen 2025" auf

Neben den verschiedenen Neubaugebieten entwickele sich auch die Erweiterung des Gewerbegebiets "Henkerberg Süd" gut, bis auf eine Parzelle sei "alles ausverkauft". Wengert bat die Bürger um Weiterbeteiligung am Gemeindeentwicklungsplan "Owingen 2025", denn Träume und Visionen seien wichtig.

Michaela Gerg hält Vortrag zum Thema Selbstmotivation

Um die Verwirklichung von Wünschen und Visionen sowie den Umgang mit persönlichen Höhen und Tiefen ging es in dem Vortrag der Ex-Skirennläuferin Michaela Gerg. "Aufstehen oder Liegenbleiben – der Erfolg liegt in deiner Hand" war der Titel ihres rund anderthalbstündigen Referats darüber, wie man "die Balance im Leben nicht verliert und sich selber treu bleibt". Mit vielen persönlichen Bildern erzählte die olympische Goldmedaillengewinnerin über ihr Auf und Ab im Profisport. Die eigenen Ängste zu überwinden und locker im Kopf zu bleiben, unterscheide Gewinner und Verlierer, sagte die heutige Leiterin einer Skischule. Eindrücklich erzählte sie von der großen Überwindung, die es koste, nach schweren Stürzen wieder auf die Unfallstrecke zu gehen. "Lieber stehend sterben als kniend leben", sei dabei zu ihrem Motto geworden.

Ex-Skirennläuferin Michaela Gerg hielt einen Vortrag über positive Selbstmotivation. | Bild: Lorna Komm

Im Schlusswort dankte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Fischer Bürgermeister Wengert für seine Arbeit und hob dessen Wirken im Kreistag hervor.

Die Harmonikafreunde Owingen, die unter Leitung von Wolfgang Löffler den Empfang musikalisch umrahmten, verabschiedeten sich mit einem italienischen Pop-Medley, bevor der gesellige Teil des Abends begann.