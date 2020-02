An einem Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen und ein Außenspiegel abgetreten, an einem weiteren Fahrzeug wurde ebenfalls ein Außenspiegel abgeschlagen. Ein Kleintransporter wurde mit Fußtritten traktiert, teilt die Polizei mit. Als Tatverdächtige kommen dafür möglicherweise zwei junge Männer in Betracht, die Zeugen zufolge zuvor auch zwei Kanaldeckel aus den Schächten entfernt haben und hierdurch den Straßenverkehr gefährdet haben sollen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt.

