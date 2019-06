von Hanspeter Walter ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Für Viva con Agua, ein globales Partnerprojekt der Welthungerhilfe, sind die Teilnehmer des diesjährigen Hohenbodman ihre rund acht Kilometer langen Runden zwischen Dorfmitte, Eichbühl und Aussichtsturm geradelt. Wasser war an diesem Abend allerdings auch für die ehrgeizigen Sportler nach schweißtreibendem 19-Prozent-Anstieg noch wichtiger denn je. „Trinken, trinken, trinken“, gab Organisator Jan Treiber daher auch als Devise aus, „das ist das A und O“. Zudem müsse man ja bei diesen Bedingungen auch nicht so sehr auf die Tube drücken.

Bald kommt die erfrischende Abfahrt durch den Eichbühl: Klaus Waldbüßer aus Owingen war die Vorfreude schon anzusehen. | Bild: Hanspeter Walter

Keine Hitzeopfer und keine Verletzten

Immerhin herrschten bei Beginn der Benefiztour selbst im hoch gelegenen Hohenbodman noch satte 34 Grad im Schatten. Dennoch gab es nach aktuellem Informationsstand keine Hitzeopfer zu beklagen und die Helfer vom Roten Kreuz hatten keine Verletzten zu beklagen. Ungeachtet der Extrembedingungen gingen insgesamt 120 Sportler an den Start, darunter neben den Tempofahrern auch einige Mountainbiker, Walker und Läufer, die einen 4,4 Kilometer langen Waldkurs absolvierten.

Verein von Resonanz begeistert

Von dieser großen Resonanz war der Veranstalter Fit for Fun umso begeisterter, als im Vorjahr die Hunderter-Marke knapp verfehlt worden war – allerdings an einem Fußball-Weltmeisterschaft-Abend. Aus Pfullendorf war ebenso ein großes Team am Start wie aus Stockach. Gut vertreten war auch das Überlinger Landesgartenschauteam.

Trinken, trinken, trinken: Viva con Agua galt auch für die Radler noch mehr als sonst. | Bild: Hanspeter Walter

70-jähriger Urlauber aus Oberhausen dabei

Mit 70 Jahren am Start war auch Manfred Nowak aus Oberhausen, der mit seiner Frau derzeit Urlaub in Überlingen macht. „Uns hat man von der Veranstaltung erzählt“, sagten die beiden. Sein richtiges Rennrad hatte Manfred Nowak gar nicht mit dabei, der sonst gern bei Zeitfahrten an den Start geht. Doch auch die anspruchsvolle Topografie schien es dem Mann aus dem Ruhrgebiet angetan zu haben. „Komm, eine Runde machen wir noch“, motivierte er seinen deutlich jüngeren Partner.

Läuferin Katrin Barth aus Aach-Linz legte zwei Runden und 8,8 Kilometer zurück. „Für so einen guten Zweck muss man einfach mitmachen, da gibt es keine Ausrede.“ | Bild: Hanspeter Walter

Zu den wenigen Läuferinnen gehörte unter anderem Katrin Barth aus Aach-Linz, die sich sonst auf Halbmarathon-Strecken zuhause fühlt. In einer knappen Stunde legt sie zwei Runden und damit 8,8 Kilometer zurück – bei 34 Grad und mit nahezu 300 Höhenmetern. „Wenn jemand so etwas veranstaltet für einen guten Zweck, da gibt es auch keine Ausrede, da muss man mitmachen“, sagte Barth, nachdem sie erst mal eine Flasche Wasser getrunken hatte.

Mehr als fünf Runden im Sattel wollte sich keiner zumuten

Viel mehr als fünf Runden im Sattel, das sind immerhin 40 Kilometer, wollte sich an diesem heißen Abend keiner zumuten. Wobei die gesamte Auswertung der Daten erst in den nächsten Tagen erfolgen kann, wie Organisator Jan Treiber gestern mitteilte.

Die beiden Konstanzer Studenten Kira Hoffmann und David Attenberger vom Benefizpartner Viva con Agua führten Buch und notierten die schweißtreibenden Runden der Teilnehmer am Ende des steilen Anstiegs. | Bild: Hanspeter Walter

Sprecher Michael Fleiner feuerte die Radler an

Die Hitze nicht anmerken ließ sich der mittlerweile hinlänglich bekannte Stadionsprecher und Einheizer Michael Fleiner, der nicht müde wurde, die Radler anzufeuern und ihnen aufmunternde persönliche Kommentare zuzusprechen. Dass er in Hohenbodman mittlerweile fast zuhause ist, belegte Fleiner ebenfalls und kommentierte die An- und Abfahrt der Anwohner aus der Dorfmitte. „Sie hat jedes Jahr um die gleiche Zeit Feierabend, geht dann duschen und fährt mit ihrem Cabrio wieder weg“, lautete eine seiner Beobachtungen.