Owingen vor 4 Stunden

Erst niedergeschlagen, dann angezündet? 83-Jährige soll ihren Ex-Mann getötet haben

Der 73-Jährige, der am vergangenen Freitagvormittag nach einem Wohnungsbrand in Billafingen nur noch tot geborgen werden konnte, ist vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.