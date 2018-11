Der ländliche Raum um Owingen geht online, genauer er wird "e-mobil". Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember werden die Teilorte Billafingen, Hohenbodman und Taisersdorf deutlich besser in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. Zu den bisherigen festen Verbindungen, die sich in erster Linie am Schülerverkehr orientieren, kommt nun ein bedarfsorientiertes Angebot, das an sieben Tagen pro Woche zwischen 8 und 20 Uhr einen Zwei-Stunden-Takt sicherstellt. Die neuen Kurse sorgen für eine gute Erreichbarkeit der Hauptachsen in Owingen und firmieren unter dem schon bekannten Label "Emma" – "Elektromobil mit Anschluss".

Neu im Angebot sind "Emma 692" und "Emma 676"

Die neuen Kurse "Emma 692" und "Emma 676" sind integriert in den Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo), die erforderliche Genehmigung erteilte das Regierungspräsidium Tübingen der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) auf Grundlage des Nahverkehrsplans des Landkreises und bedient wird das Angebot im Auftrag der RAB von der Überlinger Firma Morath mit einem neuen siebensitzigen Elektrobus.

Die lange Liste an Beteiligten zeigt für Jürgen Löffler (Bodo), dass "ÖPNV immer auch eine Gemeinschaftsaufgabe" sei. Manches scheitere, weil "nicht alle Akteure an einem Strang ziehen". Mit dem neuen Angebot erfülle Bodo sein Versprechen, "seinen Baukasten der Angebote zu erweitern". Denn Mobilität sei die Herausforderung der Zukunft, um gleichwertige Lebensbedingungen im ländlichen Raum zu schaffen.

Ausweitung des Angebots ist wichtig für die Gemeinde

Dies kann Bürgermeister Henrik Wengert nur bestätigen. "Wir freuen uns über den Erfolg der Regiobuslinie 500", sagt Wengert als Gastgeber: "Doch bisher waren die Teilorte noch nicht richtig angeschlossen." Umso wichtiger sei die aktuelle Ausweitung des ÖPNV-Programms für die Gemeinde. Konzipiert wurde dies von Rupert Mayer und Roland Albert vom Amt für Kreisentwicklung, denen die flächendeckende Versorgung mit öffentlichem Verkehr ein großes Anliegen ist.

Mayer denkt schon weiter und setzt sich als ehrgeiziges Ziel, dass "wir in jede Gemeinde des Kreises eine Verbindung im Stundentakt haben werden". Silvio Matt von der RAB ist besonders erfreut, dass man mit dem neuen E-Bus der Firma Morath "emissionsfrei unterwegs" sei. Mit einem Siebensitzer "vollelektrisch" zu fahren, ist auch für Marc Morath etwas Besonderes, der den Kleinbus von Nissan auf dem eigenen Betriebsgelände tanken kann.

Anrufverkehr schafft Anschluss in der Fläche

"Mit dem neuen Bedienungskonzept realisiert die RAB eine ÖPNV-Konzeption, die mustergültig werden könnte für den gesamten Verbund", betont Jürgen Löffler: "Linienbusse fahren nach festen Takten auf Hauptrouten, Emma-Anrufverkehre schaffen den Anschluss in die Fläche oder ergänzen das Linienangebot, wenn die Linienbusse mangels Nachfrage nicht angeboten werden."

Wichtig dabei ist unter anderem, dass Taisersdorf seit diesem Jahr innerhalb des Netzes auf einer Grenzlinie liegt und eine Fahrt nach Billafingen nur eine Zone durchquert, und damit mit dem Grundpreis von 2,20 Euro zu erreichen ist, der auch nach den diversen Preiserhöhungen im Januar 2019 noch gilt. Mit einer Bodo-E-Card lässt sich sogar noch einiges sparen oder gleich mit der Abokarte, die für Senioren ab 63 besonders günstig ist.

"Wir müssen das jetzt allerdings auch nutzen"

Bemerkenswert ist, dass die Linie 692 nicht in Billafingen endet, sondern auch in der zweiten Reihe über die Grenze des Verbunds hinaus bis Seelfingen im Kreis Konstanz reicht. "Mit dem Zwei-Stunden-Takt sind wir nun nicht mehr abgehängt", freut sich Billafingens Ortsvorsteher Markus Veit: "Wir müssen das jetzt allerdings auch nutzen."

Die Hotline für Emma Damit der neue E-Bus zu einer der festen Fahrplanzeiten in die Teilorte kommt, muss er über eine Telefon-Hotline oder im Internet angefordert werden. Die Telefonnummer lautet 07 51/3 61 41 52, online ist er unter www.bodo.de zu finden. Mindestens 45 Minuten vor der gewünschten Zeit muss die Fahrt gebucht, sie kann aber auch schon eine Woche vorher vorbestellt werden. Bei regelmäßigen Terminen kann auch ein "Dauerauftrag" hinterlegt werden. Der E-Bus ergänzt allerdings nur die Zeiten zwischen den festen Verbindungen, die ohnehin angeboten und nicht übersehen werden dürfen. Informationen im Internet: www.bodo.de