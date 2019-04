Owingen vor 3 Stunden

Einbrüche in Firmengebäude am Henkerberg und in Billafingen

In mindestens fünf Firmen und Betriebe brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Owingen und Billafingen ein. Gestohlen wurde ein Tresor und ein Auto. Nun werden Zeugen gesucht.