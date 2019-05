von Petra Hofmann

Französisches Flair im Kultur O. Am Samstagabend verzauberten drei Musikerinnen das Publikum mit Chansons von Edith Piaf. Mit bekannten Liedern, wie „Non, je ne regrette rien“ und „La Vie en rose“ ließen sie den vergangenen Glanz einer früheren Epoche wieder aufleben. Dabei enthüllten sie augenzwinkernd pikante Details über das Liebesleben der berühmten Sängerin, dem Spatz von Paris.

Die drei charmanten Künstlerinnen Jenny Schäuffelen, Marie Giroux und Frédérique Labbow bei ihrem Auftritt im Kultur O in Owingen. | Bild: Petra Hofmann

Die hinreißende Marie Giroux beeindruckte durch ihre Stimme und Ausstrahlung, unterstützt durch die harmonische und akzentuierte Begleitung von Jenny Schäuffelen am Klavier und Frédérique Labbow am Cello. Neben den intensiv vorgetragenen Chansons, die das Publikum immer wieder zu jubelnden Szenenapplaus veranlasste, unterhielten die Damen das Publikum mit humorvollem Entertainment.

Die Galerie der bekannten Männer, Schauspieler, Sänger, Sportler und Entertainer, die Edith Piafs Leben begleiteten und kreuzten, teilten die Damen provokant in verschiedene Kategorien. Beispielsweise Kategorie eins: die Männer, die die Karriere von Edith Piaf ankurbelten. „Ich liebte ihn nicht. Ich brauchte seine Hilfe“, zitierten sie Edith Piaf.

Abschlussquiz des Edith Piaf Abend. Jenny Schäuffelen und Marie Giroux testen das Wissen der Zuschauer. | Bild: Petra Hoffmann

In Kategorie zwei kamen die zahlreichen Männer, die Edith Piaf selbst unterstützte und ihnen dabei zu Weltruhm verhalf, wie Yves Montand, Georges Moustaki, Charles Aznavour oder Gilbert Bécaud. Die vierte Kategorie enthielt alle Männer, die der Sängerin besonders durch ihren Sex-Appeal auffielen. In der siebten Kategorie waren die Liebhaber gelistet, die eine Liaison mit Edith Piaf hatten und dabei sehr viel jünger waren.

Jeder Name wurde per Foto an einem Stab präsentiert. Zum Schluss bildeten diese Portraits, „den Blumenstrauß“ in Edith Piafs bewegten Leben. Eine Frau schaffte es ebenfalls in diesen Blumenreigen, die schöne Marlene Dietrich. Sie war eine der engsten Freundinnen der kleinen Sängerin Edith Piaf: Vive la vie – Es lebe das Leben!

Jenny Schäuffelen, Marie Giroux und Frédérique Labbow verabschieden sich vom begeisterten Publikum. | Bild: Petra Hofmann

Das charmante Trio gab an diesem Abend auch kleine Kostproben ihres weiteren Könnens. Oper gemischt mit Rap oder auch das von der Cellistin Frédérique grandios interpretierte Lied von Adele „Rolling in the deep.“

