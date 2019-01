Owingen – „Wir möchten mit unserer Musik zur Erhaltung und Verbreitung der Volksmusik unserer schönen Heimat beitragen.“ Die Augen von Alfons Lenz leuchten, wenn er die Musik beschreibt, die er gern auf seinem Tenorhorn spielt. Der 59-Jährige ist die eine Hälfte des Duos „Die Zwei vom See“, dessen Geburtstagsstunde im Sommer 2015 schlug. Seine Frau Margarete ist mit ihrem Akkordeon die zweite Hälfte des Volksmusikduos, das in Owingen beheimatet ist. „Die reine Freude an Volksliedern, an der böhmischen Blasmusik und an Oldies hat uns veranlasst, Musik in dieser kleinen Besetzung zum Klingen zu bringen“, erzählt Alfons Lenz.

"Relativ seltene Konstellation"

Die Zusammenstellung Akkordeon und Tenorhorn ist in der Volksmusik allerdings nicht häufig. „Tatsächlich eine relativ seltene Konstellation. Denn es ist relativ schwierig, beide Instrumente in einer Tonart zu spielen, so, dass es auch klingt. Es ist nicht ganz so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Wir haben aber einen Weg gefunden, wie wir musikalisch zusammenpassen“, erläutert Alfons Lenz. „Das Zusammenspiel dieser beiden Instrumente und die gewählten Tonarten erzeugen einen harmonischen Gesamtklangkörper, der insbesondere Volksmusik und volkstümliche Musik sehr gut zur Geltung bringt“, sagt Alfons Lenz. „Wir merken auch, dass wir die Herzen unserer Zuhörer erreichen. Das ist ja unser Ziel.“

Repertoire mit knapp 50 Titeln

Der Schwerpunkt ihres knapp 50 Stücke umfassendes Repertoires liegt auf schwungvoller böhmischer Blasmusik und auf der Volksmusik mit Titeln wie „Nach meiner Heimat“, „Du liegst mir im Herzen“ oder „Das alte Försterhaus“. Alfons Lenz erzählt: „Auch haben wir ein schönes Repertoire an Weihnachtsliedern. Gerne veranstalten wir auch Liederabende zum Mitsingen, was beim Publikum immer sehr gut ankommt.“

Margarete Lenz begann mit dem Akkordeonspiel im Alter von acht Jahren beim Organisten Schmidt in Röhrenbach. Dann spielte sie beispielsweise bei Geburtstagen oder Weihnachtsfeiern. „Manchmal habe ich mir das Akkordeon einfach geschnappt und habe im Altersheim für die Leute gespielt“, erinnert sich die 57-Jährige. Ihr Mann Alfons, der vier Jahrzehnte Tenorhorn im Musikverein Owingen spielte, ist seit fünf Jahren Mitglied der Bauernkapelle Mindersdorf, eine böhmische Blasmusikformation, die 2017 Vize-Jahressieger mit dem Titel "Liebe und Musik" in der volkstümlichen Hitparade von SWR 4 wurde. „Seitdem mache ich zu Hause wieder mehr Musik und übe auch mehr“, sagt er.

Die Bauernkapelle spiele Klassiker wie „Vogelwiese“ und modernen Bläser-Arrangements wie „Gabriellas Song“, „eine etwas andere Musikrichtung, als man es von Musikvereinen gewohnt ist. Es geht schon mehr ins Volkstümliche.“ Diese Lieder gefielen dem Paar so gut, dass sie einen Teil davon auswählten, um sie miteinander zu spielen. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet. In der Zeit hätten sie schon ab und zu zusammen gespielt, „aber nie so ernsthaft“. Der Name "Die Zwei vom See" sei entstanden aus ihrer Verbundenheit zum Bodensee, „wo auch unsere Heimat ist“.

Live, ohne Verstärker und meist auswendig

Ihre Auftritte beschreibend, sagt Alfons Lenz: „Wir spielen live zu zweit, ohne Verstärkeranlage, die meisten Stücke auswendig. Wir brauchen keine Bühne, wir sind sehr flexibel und können uns gut aufs Publikum einstellen.“ Zu hören waren die beiden unter anderem beim Tag der Volksmusik Baden-Württemberg in Neuhausen ob Eck, beim Straßenmusiksonntag in Bräunlingen und am Weihnachtsmarkt im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Im Dezember waren sie in der Sendung "Musik aus dem Land" des SWR 4 mit den Titeln „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Heidschi Bumbeidschi“ von ihrer Weihnachts-CD zu hören.

Volksliederabende zum Mitsingen geplant

Auch in diesem Jahr stehen bereits einige Termine im Kalender, bei denen das Duo wieder alte Volkslieder spielen und die Tradition des Singens erhalten möchte. So werden Margarete und Alfons Lenz beispielsweise wieder beim Tag der Volksmusik im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck am Sonntag, 2. September, zu hören sein, oder tags zuvor beim Promenadenkonzert in Langenargen. „Wir haben nicht den Ehrgeiz, jede Woche unterwegs sein zu wollen“, erläutert Alfons Lenz. Was das Duo jetzt aber verstärkt sucht, sind passende kleine Räumlichkeiten, wie beispielsweise in einer Gastwirtschaft, wo es Volksliederabende zum Mitsingen ausrichten möchte.

Die erste CD von "Die Zwei vom See" mit dem Titel „Weihnachten und mehr. . . " beinhaltet neben bekannten Weihnachtsliedern mehrere volkstümliche Titel. Sie ist im Klosterladen der Basilika Birnau oder im Internet erhältlich: http://www.diezweivomsee.de