Er ist selbst weithin sichtbar. Und er bietet Ausblicke, die bei klarer Sicht weit in die Alpen reichen. Nicht umsonst wurde das Wahrzeichen von Hohenbodman von der Denkmalpflege schon als „Linzgauleuchtturm“ bezeichnet. Diesen Titel hat Rudolf Koch seinem neuen Büchlein gegeben, mit dem er die Geschichte weiter zu erhellen versucht. Lange und intensiv hat Koch dafür die Literatur studiert und in Archiven recherchiert.

Heimatforscher liefert „Meisterstück“

Mit der Broschüre habe der der Heimatforscher sein „Meisterstück“ geliefert, erklärte Owingens Bürgermeister Henrik Wengert bei der Vorstellung. Es sei keineswegs selbstverständlich, dass sich „jemand so in ein Thema reinkniet und dies in Form einer Broschüre auch zu Ende bringt“. Für die einen sei der Turm einfach ein historisches Bauwerk, sagte der Bürgermeister, für die Hohenbodmaner dagegen sei er das Wahrzeichen schlechthin. Neben dem Aachtobel und dem Heinz-Sielmann-Weiher zähle der Turm mit seinen 136 Stufen zu den wichtigsten touristischen Highlights der ganzen Gemeinde.

Owingen, Bodman-Ludwigshafen Nicht nur Grafen genießen diese Sicht: Rundblick von dem Stück Boden aus, das dem Bodensee seinen Namen gab Das könnte Sie auch interessieren

Autor Rudolf Koch stellte seine Broschüre in die Reihe der spärlichen Veröffentlichungen. Zuletzt in einer Burgenbroschüre von Michael Losse und Ralf Schrage, der den Turm noch einmal exakt vermessen hatte. Seine Publikation stütze sich überwiegend auf die vorhandene Literatur, sagte Koch. Wobei für die jüngere Geschichte das Stadtarchiv Überlingen eine Fundgrube für Quellen sei. „Da Hohenbodman rund 300 Jahre zu Überlingen gehörte, findet man hier auch viele Rechnungsbücher aus der Zeit zwischen 1500 und 1800“, berichtete Koch. Wobei die erste Urkunde für die Burg aus dem Jahr 1326 datiert ist, der Turm wird 1479 erstmals ausdrücklich erwähnt. Dass es Verbindungen zwischen Hohenbodman und Bodman am See gibt, ist unstrittig. Nicht endgültig geklärt ist, wer Henne und wer Ei ist. Dies wird je nach Perspektive unterschiedlich interpretiert. Ein Rätsel sind auch noch die Wandmalereien, deren Inhalt inzwischen teilweise entschlüsselt wurde.

Die bebilderte Broschüre umfasst 32 Seiten. Sie ist im Bürgerbüro des Rathauses und bei der Bäckerei Mayer für 7,50 Euro erhältlich.