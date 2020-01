Den Ausführungen von Sabine Lindenau und Carolin Moll zufolge müssten pädagogische Fachkräfte heutzutage geradezu Alleskönner sein. Nicht nur frühkindliche Bildung und Sprache solle den Jungen und Mädchen vermittelt werden, sondern auch Kreativität und Spaß an der Bewegung. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen brauche man da vor allem gute Nerven. „Wir sollen etwas über Erkenntnisse der Hirnforschung wissen und wir müssen Wickelprotokolle anfertigen“, machte Lindenau die Bandbreite der Anforderungen deutlich.

Bodenseekreis Bodenseekreis startet Bewegungspass: Erzieher lernen, wie sie Kinder für Sport begeistern und motivieren können Das könnte Sie auch interessieren

Intensive Betreuung in Anfangsphase

Zuvor hatten die beiden Leiterinnen dem Gemeinderat den typischen Jahresablauf in den Einrichtungen, die Feste und Veranstaltungen sowie die besonderen Projekte vorgestellt. Dabei kamen die spannendsten Aspekte unter den Stichworten „Belastungen und Herausforderungen“.

Vielfältige Angebote in den Einrichtungen Die größte Betreuungseinrichtung Owingens ist das Kinderhaus St. Nikolaus, das Krippe, Kindergarten und Hort zugleich ist. Es wird auch von den Teilorten Taisersdorf und Hohenbodman genutzt. Beide Krippengruppen sind mit jeweils zehn Kindern voll belegt und bis Frühjahr 2021 schon ausgelastet. Vier Kindergartengruppen bieten für derzeit 97 Jungen und Mädchen eine Regelbetreuung ohne Mittagessen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung. Mit insgesamt 53 Schülern ist auch der Hort mehr als ausgeschöpft, einige Regelplätze teilen sich jeweils zwei Kinder nach Bedarf. Das Kinderhaus Guggenbühl ist die zweite Einrichtung in Owingen und konnte 2019 ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Hier werden derzeit 32 Kinder schon ab 1,5 Jahren in zwei altersgemischten Gruppen betreut. Der Owinger Teilort Billafingen hat seinen eigenen Kindergarten „Billabü“, den derzeit 25 Kinder in zwei Gruppen besuchen.

„Manchen Kindern müssen wir erst beibringen, dass man sich zum Essen an den Tisch setzt“, erzählte Sabine Lindenau. Die Eingewöhnung neuer Kinder gehöre noch zu den Routineaufgaben, die allenfalls die personelle Verfügbarkeit stark strapaziere. In dieser Phase widme sich eine Erzieherin nahezu allein diesem Kind. „Bisweilen müssen wir uns dabei sogar mehr um die Eltern kümmern.“

Panorama Was ist das Beste für mein Kind? Und was macht eigentlich eine gute Kindheit aus? Der Kinderarzt und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster gibt Antworten Das könnte Sie auch interessieren

Anrufe der Erzieher bei den Eltern werden als „Frechheit“ bezeichnet

Apropos Eltern: Sie seien es, die den Erzieherinnen häufig die größte Geduld abverlangen, wie die beiden Pädagoginnen schilderten. Wenn ein Kind krank wird und die Pädagogen die Eltern telefonisch verständigen, könne es sein, dass dieser Anruf als Zumutung oder gar als „Frechheit“ bezeichnet werde. „Es ist schon vorgekommen, dass ein Kind der Erzieherin eine Ohrfeige gegeben hat“, schilderte Lindenau eine drastische Situation. Damit müsse man erst einmal umgehen lernen.

Zahlreiche rechtliche Probleme

Dazu kämen noch die rechtlichen Probleme. Sabine Lindenau machte dies an einem Beispiel deutlich. „Wenn wir die Kinder im Sommer ohne Sonnenschutz nach draußen lassen, kann dies als Körperverletzung interpretiert werden“, sagte sie. Als Körperverletzung könne es jedoch auch gewertet werden, wenn die Erzieherinnen die Kinder mit Sonnenmilch eincremen. Datenschutz, Infektionsrisiken, die Liste der erforderlichen Einverständniserklärungen sei lang.

Flexible Anpassung der Betreuungszeiten sorgt für Unruhe und Stress

Zu schaffen macht den Erzieherinnen nach Darstellung der Gesamtleiterin vor allem die enorme Flexibilität, die Owingen anbietet. Innerhalb von einer Woche können Eltern im Moment nach vorheriger Ankündigung eine Regelbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten oder gar Ganztagesbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Ab 12.30 Uhr geht es daher rund im Kinderhaus St. Nikolaus, schilderte Lindenau: Die einen werden abgeholt, die anderen dürfen zum Mittagessen gehen, wiederum andere müssen schlafen.

Owingen Kinderhaus St. Nikolaus ist jetzt ein Buchkindergarten, weil Bücher hoch im Kurs stehen Das könnte Sie auch interessieren

Kritik an Verhalten von Eltern

Vor Kurzem habe eine Kollegin eine Mutter gebeten, ihr Kind künftig nach Möglichkeit pünktlich zum Ende der Betreuungszeit abzuholen. „Am nächsten Tag stand der erboste Vater da“, berichtete Lindenau. Wie die Erzieherin auf die Idee komme, seine Frau zurechtzuweisen, habe der Mann sie angeherrscht. „Wir sind Dienstleister“, betonte Sabine Lindenau. Doch es gebe auch Grenzen.

Gemeinderat soll Modell der flexiblen Betreuungszeiten überdenken

Man müsse im Gemeinderat und in der Verwaltung ernsthaft darüber nachdenken, ob man von den Eltern nicht eine Festlegung bei den Betreuungszeiten für ein ganzes Kindergartenjahr erwarten könne, nahm Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer diesen Ball auf.

Owingen So will der Bürgermeister die Kasse der Gemeinde wieder auffüllen, die durch das Feuerwehrgerätehaus fast leer ist Das könnte Sie auch interessieren

Ziel: Mehr Planungssicherheit und weniger Belastung

Es gebe im Bodenseekreis kaum Kindergärten, die Eltern so viel Komfort zur Verfügung stellten wie in Owingen. Doch zu häufige Wechsel sorgten einfach für Unruhe und Mehrarbeit. „Vielleicht können wir zu mehr Planungssicherheit kommen und etwas von der Belastung nehmen“, sagte die Hauptamtsleiterin.