Auf Hochtouren laufen derzeit die Umbauarbeiten am Owinger Rathaus. Ziel ist es, mehr Barrierefreiheit, kürzere Wege und mehr Transparenz für die Bürger zu schaffen. Schon Ende dieser Woche sollen das neue Bürgerbüro und das Standesamt im neu gestalteten Erdgeschoss bezogen werden können, hofft Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer.

Schallschluckende Holzelemente an der Decke hat der Bürgersaal schon erhalten. Derzeit wird der neue Parkettboden verlegt, deshalb müssen die nächsten Gemeinderatssitzungen an anderer Stelle stattfinden. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Noch einige Wochen länger wird die Aufhübschung des Bürgersaals im Obergeschoss dauern. Hier wird nach dem Einbau einer neuen Akustikdecke derzeit der neue Parkettboden verlegt, so dass die gestrige Ratssitzung in Hohenbodman stattfinden musste. Bis zum Ende des Jahres sollen auch der Saal und die oberen Flure wieder begehbar sein. Gut, dass die Gemeinde da noch ihr altes Rathaus in Reserve hat, das sonst in erster Linie als Galerie für Kunstausstellungen genutzt wird. Dort konnten die Mitarbeiter vorübergehend etwas zusammenrücken und so den Umbau unter vollem Verwaltungsbetrieb ermöglichen. „Damit konnten wir auch provisorische Container als Übergangsbüro während der Bauzeit ganz vermeiden“, erklärt Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer.

Bürgerbüro wandert an den Eingang

Die künftige Infrastruktur spiegelt auch eine größere Wertschätzung der Bürger wider. „Bisher lag unser Bürgerbüro quasi ganz am Ende des Ganges“, erklärt Holzhofer. „Nun haben wir die Abfolge der Ämter umgedreht.“ Der am häufigsten frequentierte Anlaufpunkt liegt gleich hinter dem Eingang, dann folgen das Standesamt und das Einwohnermeldeamt. „Das sind die Büros, die für die Bürger am wichtigsten sind“, sagt sie. Zugleich gewährt eine Verglasung Einblick in diese beiden Räume. Dies soll nicht nur Transparenz signalisieren, sondern lässt erkennen, ob die Ämter gerade Kunden haben. „Ein Blickkontakt ist in beiden Richtungen möglich“, erklärt die Hauptamtsleiterin: „Der Bürger soll auch wahrgenommen werden und sich so weniger als Bittsteller fühlen.“ Auf der anderen Seite könne durch Teilbereiche mit Milchglas auch die erforderliche Diskretion sichergestellt werden.

Das neue Bürgerbüro liegt künftig direkt nach dem Rathauseingang und wird ebenso transparent verglast wie das Einwohnermelde- und Standesamt. "Der Bürger soll besser wahrgenommen werden", sagt Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer. Ende kommender Woche ist schon der Umzug in die neuen Räuzme geplant. Bild: Hanspeter Walter | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Durch eine Verbreiterung wird der Gang im Erdgeschoss komfortabler und ermöglicht die Einrichtung von Wartebereichen mit mehr Aufenthaltsqualität. „Wenn der Bürger einmal warten muss, soll er dies zumindest in einem angenehmen Umfeld tun“, betont Regina Holzhofer. Dazu konnte der bisher außen gelegene Überstand des Obergeschosses ohne statische Probleme in den Innenraum integriert werden und sorgt nun für ein großzügigeres Raumgefühl. Auch eine gewisse Barrierefreiheit war mit einer Rampe zum Eingang zwar schon gegeben. „Doch die war zu schmal, erlaubte keine Begleitung und Rollstuhlfahrer brauchten eine Begleitperson, um die schwere Eingangstür öffnen zu können“, sagt Regina Holzhofer. Künftig wird dies durch eine breitere Rampe und eine Automatiktür auch für Gehbehinderte komfortabler. „Rollstuhlfahrer brauchen künftig keine Hilfe mehr, wenn sie ein Anliegen haben und zum Bürgerbüro wollen.“

Saal soll im Januar fertig sein

Völlig abgenutzt waren nach 27 Jahren auch die Holzböden, die im stark frequentierten Erdgeschoss künftig einen Kunststoffbelag mit Holzoptik, im Obergeschoss einen neuen Parkettbelag erhalten werden. Durch die Einbringung von schalldämmenden Holzelementen an der Decke war die bislang sehr schwierige Akustik im Bürgersaal schon in den letzten Monaten deutlich verbessert worden. Nun wird auch noch der Boden neu verlegt. Ab Januar soll der Saal dann wieder für Sitzungen und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Als Ergänzung zum aktuellen Umbau soll auch der obere Rathausvorplatz aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Dazu sind unterem auch neue Sitzmöglichkeiten entlang der Aufgänge zur Eingangstür vorgesehen.

Das Vorhaben Während der dritten Amtszeit von Bürgermeister Karl-Friedrich Reiner war der ungewöhnliche Rundbau des "neuen Rathauses" erstellt worden, der sich quasi vom historischen Bestand mit einem runden zweigeschossigen Raumband in einem Halbkreis zum Bürgersaal erstreckt. Der Spatenstich war 1989 erfolgt, eröffnet wurde der Neubau im Jahr 1991. Seitdem waren so gut wie keine grundsätzlichen Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Nun investiert die Gemeinde fast 600 000 Euro in Umbau und Sanierung. Kalkuliert sind die Kosten auf 592 000 Euro und liegen derzeit auch innerhalb dieses Rahmens, wie Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer betont. Rund 170 000 Euro darf Owingen als Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum erwarten, unter anderem weil künftig auch der Tourismusbereich forciert und mit dem Bürgerbüro gebündelt werden soll. (hpw)

