Die Premiere im vergangenen Jahr war auf Anhieb ein voller Erfolg. Schon am letzten Abend der Owinger Musiktage 2018 hatten sich die Organisatoren, Violinist Martin Panteleev und seine Frau, die Pianistin Lida Panteleev, auf eine Neuauflage festgelegt. Beim Kulturkreis rannte das Musikerpaar mit seinen Plänen offene Türen ein.

Hohes musikalisches Niveau und publikumswirksame Beiträge

Die Besucher können sich bei den zweiten Owinger Musiktagen, die vom 8. bis 10. März stattfinden, auf ein ebenso anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Programm freuen. „Wir legen großen Wert auf ein hohes musikalisches Niveau und eine Balance mit publikumswirksamen Beiträgen“, betont Martin Panteleev, der nach einer Konzertreise durch Südafrika wieder im heimischen Linzgau eingetroffen ist.

Vorverkauf ist gut angelaufen

Schon vor Weihnachten hatten sich Musikfreunde nach Karten für die Musiktage im März erkundigt. „Das Programm lag zwar schon gedruckt vor“, erklärt Michael Steinwand vom Owinger Kulturkreis: „Doch als Tickets mussten wir damals noch Provisorien ausdrucken.“ Inzwischen sei der reguläre Vorverkauf schon gut angelaufen, großes Interesse bestehe vor allem an den vergünstigten Festivalpässen für alle drei Konzertabende.

Bodenseekammersolisten eröffnen ersten Abend

Bei der Besetzung kann Martin Panteleev zum einen auf seine guten Kontakte zu namhaften Solisten zählen, zum anderen auf die eigene Familie. So wird der italienische Pianist Antonio di Cristofano die Eröffnungsgala am 8. März mitgestalten und Haydns Klavierkonzert Nummer 11 in D-Dur interpretieren. Eingestimmt werden die Besucher an diesem Abend von Panteleev und seinen Bodenseekammersolisten mit einem virtuosen Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart, entlassen mit einer Serenade für Streicher von Pjotr Tschaikowsky. Bei diesem Stück wird Panteleevs Mutter Marta an der Bratsche zu hören sein, am Abschlussabend wird Vater Panteley bei Franz Schuberts „Forellenquintett“ die Klarinette spielen.

Kinderbetreuung für junge Eltern

Am zweiten Abend darf sich das Publikum wieder auf Nikola Milo (Akkordeon und Bandoneon) freuen, der in die „fabelhafte Welt des Tanzes“ entführt. Begleitet wird er unter anderem von Martin und Lida Panteleev. Ein besonderer Leckerbissen erwartet die Musikfreunde am Abschlussabend am 10. März mit Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“. Für diese anspruchsvolle Liaison von Musik und Texte konnten die Panteleevs den Schauspieler und Sänger Michael Kleiber als Sprecher gewinnen.

Für dieses rund zweistündige Konzert, das schon um 17 Uhr beginnt, bietet der Kulturkreis auch eine Kinderbetreuung an, um jungen Eltern die Möglichkeit zu geben, die Aufführung zu besuchen. „Auf diesen Bedarf sind wir im Vorjahr explizit angesprochen worden“, erklärt Michael Steinwand.

Karten für die zweiten Owinger Musiktage vom 8. bis 10. März gibt es im Rathaus Owingen, bei Bäckerei Mayer, der Buchhandlung im La Piazza, dem Musikhaus Vollberg (Überlingen) und dem Frischemarkt Hiller (Frickingen).