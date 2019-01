Owingen – Die Dynamik hält an in der Gemeinde Owingen. Im letzten Abschnitt des Neubaugebiets ist so gut wie kein Wohngrundstück mehr zu haben, auch die Gewerbeflächen gehen schon wieder zur Neige. So sehr dies Bürgermeister Henrik Wengert zu Beginn seiner zweiten Amtszeit freut, so sehr treibt es ihm die Sorgenfalten auf die Stirn, was die weitere Entwicklung seiner Kommune angeht.

Das Jahr 2018 hat für ihn mit seiner Amtseinführung im Rahmen des Neujahrsempfangs im Kultur|O begonnen. Der von Rudolf Fischer abgenommene zweite Amtseid des Bürgermeisters signalisierte endgültig den Start der zweiten Ära Wengerts. Sie hatte bei der Wahl zwar nie ernsthaft infrage gestanden. Dennoch hatte es den amtierenden Bürgermeister nicht ganz kalt gelassen, dass im Herbst zuvor noch ein – wenn auch chancenloser – Gegenkandidat auf den Plan getreten war.

Verbesserungen für Verwaltung, aber vor allem für Bürger

Doch nun konnte Wengert die anstehenden Vorhaben mit neuem Schwung anpacken. "Das wichtigste Projekt war aus meiner Sicht der Umbau des Rathauses", erklärt der Bürgermeister. Die Planungen und Ausschreibungen konnten intensiv vorangetrieben, die in der zweiten Jahreshälfte begonnen Baumaßnahmen noch vor Jahresende weitgehend abgeschlossen werden. Im Mittelpunkt des Projekts standen weniger die Verbesserungen für die Verwaltung selbst, auch wenn die Erneuerung der Böden auf den Gängen und im Ratssaal nach fast 30 Jahren anstand.

Gemeinde investiert 620 000 Euro

"Die Barrierefreiheit, die Aufenthaltsqualität und die Transparenz für die Bürger waren uns besonders wichtig", betont Henrik Wengert. So wurden die Rampe zum Eingang erweitert, der Zugang selbst auch für Menschen mit Handicap erleichtert und der Aufenthaltsbereich für wartende Bürger vergrößert. "Wobei nur noch selten jemand da sitzt", hat Wengert nach der Inbetriebnahme des Bürgerbüros festgestellt. Denn die weitgehend verglasten Arbeitsräume der für Einwohner und Gäste relevanten Bereiche lassen einen schnellen Blickkontakt zu den Mitarbeitern zu. Inklusive der neuen Möblierung des Ratssaals kostet die Sanierung des Rathauses die Kommune rund 620 000 Euro – bei einem Zuschuss von 170 000 Euro.

20 neue Bauplätze in Billafingen

Bei der Wohnbauentwicklung will sich die Gemeinde in nächster Zeit weitgehend auf den Teilort Billafingen konzentrieren. Dort sind die acht Bauplätze des ersten Bauabschnitts am Hasenbühl schon verkauft, im zweiten Teil wird es weitere 20 Grundstücke geben. "Wir sind dabei froh über den neuen Paragrafen 13b im Baugesetzbuch", sagt Henrik Wengert. "Dies erleichtert die dringliche Ausweisung von Wohnbauflächen." Die geänderte Rechtsnorm erlaube auch die Einbeziehung von Außenbereichen in das beschleunigte Verfahren.

Ein Hoch auf den neuen Billafinger Dorfplatz und das "Kultur B": Ortsvorsteher Markus Veit und Patrick Waldbüßer stiegen im September aufs Dach der neuen "Festhütte" und holten den Richtspruch nach. | Bild: Hanspeter Walter

Ein großes Ereignis für Billafingen war die Einweihung des Dorfplatzes im September. In Taisersdorf wurden drei neue Wanderrouten ausgewiesen und zuletzt vom Bauhof die neue Brücke im Aachtobel installiert – als interkommunales Bauvorhaben mit Frickingen und Überlingen. Der Spielplatz mit Blick auf den Aussichtsturm wurde in Hohenbodman wieder ein Stück ausgebaut.

Spatenstich für das Altenpflegeheim der Stiftung Liebenau in der Grünwinkelstraße. Im Februar ist das Richtfest geplant. | Bild: Hanspeter Walter

Im Kinderhaus St. Nikolaus investierte die Gemeinde in die energetische Sanierung des Altbaus. Voran geht es beim kleinen Pflegeheim der Stiftung Liebenau in der Grünwinkelstraße. Nach dem Spatenstich im September nimmt das Gebäude schon Gestalt an und im Februar steht das Richtfest an. "Damit werden wir den Bedürfnissen aller Generationen in der Gemeinde gerecht", sagt der Bürgermeister. Unmittelbar bevor steht auch der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Vorhaben Lebensräume für Jung und Alt auf dem ehemaliger Storck-Areal an der Hauptstraße.

25 Wohnungen und Servicezentrum

Neben 25 Wohnungen ist hier ein Servicezentrum geplant, das die Gemeinde finanziert. Es soll nicht nur der Betreuung der Bewohner dienen, sondern Treffpunkt für alle Bürger werden. Größtes Vorhaben für die Kommune selbst wird das neue Feuerwehrhaus in Owingen sein, mit dem die neue Ortsmitte quasi ihren Schlussstein erhält. Bei der Freiraumplanung dürfen die Bürger im Rahmen einer Werkstatt weiterhin ein Wörtchen mitreden.

Die Nikolauskapelle wurde am Tag des offenen Denkmals wieder eröffnet. Interessierte bestaunten die rund 170 000 Euro teuren Sanierungsmaßnahmen. Statisch gesichert werden musste unter anderem die frei schwebende Empore im Hintergrund. | Bild: Hanspeter Walter

Mehr Zeit als erwartet habe ihn die Übernahme des Amts eines Fraktionssprechers der Freien Wähler im Kreistag gekostet, sagt Henrik Wengert. Er will aber im Mai auf jeden Fall wieder für das Gremium kandidieren. Auch im Regionalverband hat der Owinger Bürgermeister Aufgaben übernommen und im Kreisverband Bodenseekreis des Gemeindetags ist Wengert stellvertretender Vorsitzender. "Das ist schon recht intensiv", betont Wengert. Auf der anderen Seite sei er allerdings recht dicht an aktuellen Informationen dran.