Ein Unbekannter hat in Owingen am Samstag, in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und kurz nach Mitternacht, in einem Oktoberfestzelt während der Veranstaltung eine Tasche einer dort spielenden Musikgruppe gestohlen. Die Tasche war nach Polizeiangaben hinter der Bühne abgelegt.

Unter anderem war ein Fahrzeugschlüssel eines Mercedes enthalten. Mit diesem Schlüssel hat der Unbekannte oder die Unbekannten das entsprechende Auto aufgesucht und die darin befindlichen Wertgegenstände gestohlen. Es wurden unter anderem ein Laptop, eine Sonnenbrille, ein Rucksack und ein Reisekoffer gestohlen, teilte die Polizei mit. Hinweise zur Täterschaft werden erbeten an das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0.