Owingen – Das Rathaus mit dem Bürgerbüro ist umgebaut und modernisiert worden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 620 000 Euro. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, sowohl optisch als auch finanziell“, fasst Bürgermeister Hendrik Wengert zusammen. Insbesondere mehr Barrierefreiheit, kürzere Wege und mehr Transparenz für die Bürger sind beim im September begonnenen und kurz vor Weihnachten beendeten Umbau erreicht worden. Seit dem Neubau des Rathauses im Jahr 1991 waren so gut wie keine grundsätzlichen Modernisierungsarbeiten vorgenommen worden. Nun hat die Gemeinde viel Geld in Umbau und Sanierung gesteckt. Rund 190 000 Euro hat sie als Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalten. Unter anderem, weil jetzt der einst in der Schule angesiedelte Tourismusbereich forciert und mit dem Bürgerbüro im Erdgeschoss gebündelt worden ist.

Es war im Jahre 1989, als mit dem Bau des neuen Rathauses begonnen wurde. Seinerzeit war geplant, dass das Bürgerbüro im Erdgeschoss des alten Rathauses seinen Platz finden soll. Darum wollte man den Eingang für das gesamte Rathaus im alten Rathaus belassen und hat die im weiteren Verlauf folgenden Büros entsprechend dieser Regelung angeordnet, erläutert Bürgermeister Henrik Wengert. Dann sei allerdings das Erdgeschoss des alten Rathauses zur Galerie umgebaut worden. „Irgendwann war der Haupteingang am neuen Gebäude, das Bürgerbüro aber am Ende des Ganges. Die Bürger, die in dieses Büro wollten, hatten den weitesten Weg zurückzulegen. Nun haben wir die Abfolge der Ämter umgedreht“, erklärt der Rathauschef. Mit dem Bürgerbüro liegt der am häufigsten frequentierte Anlaufpunkt jetzt gleich hinter dem Eingang, dann folgen Standes- und Einwohnermeldeamt. Eine Verglasung ermöglicht jetzt einen Einblick in die Ämter. Die Mitarbeiter des Rathauses können sehen, ob und wie viele Bürger auf dem Gang stehen, die Bürger wiederum können erkennen, ob die Rathausmitarbeiter gerade Kunden haben. „Wir wollten die Blicke zum Bürger“, sagt Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer. Mittels Teilbereiche mit Milchglas wird erreicht, dass die erforderliche Diskretion in den Büros mit transparenten Blickbeziehungen nach wie vor gegeben ist.

Verbreitert und komfortabler geworden ist der Gang im Erdgeschoss. Der bisher außen gelegene Überstand des Obergeschosses, der dazu ohne statische Probleme in den Innenraum integriert worden ist, sorgt jetzt für ein großzügigeres Raumgefühl. „Bisher war der Gang zu klein“, erläutert Holzhofer. Zusätzlich angebracht worden ist vor dem Bürgerbüro ein Monitor, der mit aktuellen Informationen aufwartet, „um einfach den Bürgerservice noch ein bisschen zu verstärken, wenn sich wirklich tatsächlich mal eine Wartezeit ergeben sollte“, so Wengert. Des Weiteren gibt es hier öffentliches WLAN.

Saniert worden ist der Bürgersaal im Obergeschoss. Er hat eine neue Akustikdecke und einen neuen Parkettboden erhalten. Außerdem haben die Bürgervertreter jetzt neue Stühle und alle ein eigenes Mikro. Völlig abgenutzt waren die Holzböden, die im Erdgeschoss einen Kunststoffbelag mit Holzoptik, im Obergeschoss einen neuen Parkettbelag erhalten haben. Nicht zuletzt wurde die Barrierefreiheit verbessert. Zwar war diese mit einer Rampe zum Eingang schon vorhanden, aber Rollstuhlfahrer brauchten eine Begleitperson, um die schwere Eingangstür öffnen zu können. Jetzt genießen Gehbehinderte angesichts einer breiteren Rampe und einer Automatiktür mehr Komfort.