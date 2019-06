von SK

Bestes Wetter ist angekündigt, wenn am Mittwoch, 26. Juni, der 9. „Hohenbod-Man“ stattfindet. Rund um das Turmbühl in Owingen-Hohenbodman mit seinen 19 Prozent Steigung dürfen sich Rennradler, Mountainbiker, Läufer und Walker austoben.

Jenny Buchwald und Jan Treiber vom Vorstand von Fit For Fun Owingen in der „Viva-con-Agua“-Zentrale in Hamburg | Bild: Veranstalter

Rennräder werden auf die Acht-Kilometer-Runde mit 180 Höhenmetern geschickt, alle anderen nehmen die kürzere Runde mit 4,4 Kilometern und 130 Höhenmetern durch den Wald. Startzeitraum ist von 17.30 bis 20.30 Uhr. Los geht es am Dorfplatz in Owingen-Hohenbodman. Wer kann, spendet selber, stellt ein eigenes Team mit Sponsor auf oder lässt sich – zum Beispiel pro gefahrener Runde – sponsern, damit möglichst viele Spenden zusammen kommen. Inzwischen sind die ersten Spenden und Spendenzusagen von Privatleuten und Firmen eingegangen – aber es ist noch „Luft nach oben“, wie Fit For Fun Owingen, der Verein für Ausdauersport, mitteilt.

Wasser-Hilfsprojekte in der ganzen Welt

Das Benefiz-Event des Vereins hat in den vergangenen acht Jahren verschiedene soziale Projekte mit mehr als 15 000 Euro unterstützt. In diesem Jahr gehen die Spenden an „Viva con Agua“, eine Initiative aus Hamburg, die mit den universellen Weltsprachen Musik, Kunst und Sport die Menschen für sauberes Trinkwasser aktiviert. „Viva con Agua“ leitet seit vielen Jahren zahlreiche Wasser-Hilfsprojekte in der ganzen Welt. Der Vorstand von Fit For Fun Owingen hat die Viva-con-Agua-Zentrale in Hamburg im März besucht und zeigt sich von der Arbeit, dem Team und dem Konzept extrem begeistert.

Viva con Agua kann man im Alltag unterstützen, indem man das gleichnamige Mineralwasser kauft – aber auch im Rahmen des Hohenbod-Man. Das lokale Team aus Konstanz wird beim Hohenbod-Man vor Ort sein und Viva con Agua präsentieren. Gemeinsam freuen sich beide Vereine auf möglichst viele Teilnehmer und Spender beim 9. Hohenbod-Man.

Der Veranstalter und das Hilfsprojekt im Internet:

http://fit-for-fun-owingen@web.de

http://www.vivaconagua.org