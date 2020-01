Owingen-Billafingen vor 27 Minuten

83-Jährige, die Ex-Mann angezündet haben soll, wegen Mordverdacht in Haft

Der 73-Jährige, der am Freitag vor gut einer Woche in Owingen-Billafingen von der Feuerwehr tot aus seiner Wohnung geborgen wurde, sei von seiner Ex-Frau ermordet worden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.