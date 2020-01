Owingen vor 3 Stunden

73-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Billafingen

Nur noch den Tod konnte der Notarzt bei einem 73-jährigen Mann feststellen, der bei einem Wohnungsbrand am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in Billafingen von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen worden war. Dies berichten die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Presseerklärung.