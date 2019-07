Neben dem Feuerwehrfest hat die Freiwillige Feuerwehr Owingen am Wochenende den 15. Feuerwehr-Duathlon ausgerichtet. In einem breiten Altersspektrum, von neun bis 81 Jahre, traten rund 70 Teilnehmer an. „Männer und Frauen halten sich ziemlich genau die Waage“, erklärte Helmut Endres von der Feuerwehr, der den Duathlon mit ins Leben gerufen hatte. Ein Drittel der Teilnehmer sei nicht aus Feuerwehrkreisen.

Der Sieger des Duathlons, Jan Treiber, fährt über die Zielgerade. | Bild: Lukas Höhn

Die Strecke setzte sich aus fünf Kilometern Laufen und 22,5 Kilometern auf dem Rad zusammen, wobei nicht alle Athleten die volle Strecke liefen. Wer es gemütlich wollte, nahm am Nordic Walking teil, manche schwangen sich auch nur auf den Radsattel. Dennoch gab es viele Teilnehmer mit Ehrgeiz und Motivation, welche mit Spitzenzeiten belohnt wurden.

Jan Treiber von Beginn an bei den Besten

Der Sieger Jan Treiber absolvierte die Strecke in 1:03:41 Stunden. Er ist bei der Sportveranstaltung kein Unbekannter: Seit sie ins Leben gerufen wurde, nimmt er jedes Jahr teil und kommt verlässlich unter die Besten. Helmut Endres erzählt, dass seine Zeit noch nie schlechter gewesen sei als 1:05 Stunden.

Die zu laufende Strecke führte raus aus dem Ort in den Wald, über den Haslerbau und das Wasserreservoir zur evangelischen Kapelle und zurück zum Kultur|O. Anschließend ging es auf dem Drahtesel über den Lugenhof nahe der B 31 durch das Tal von Nesselwangen, nach Nesselwangen und Bonndorf, über Seelfingen nach Billafingen und zurück nach Owingen.

Sie gehörten zu den schnellsten Teilnehmern: (von links) Sebastian von Rooij, Franz Nawrocki, Ania Schöllhammer, Daniela Treiber, Matthias Gutemann, Jan Treiber und Stephan Wilkinson. | Bild: Lukas Höhn

Im Anschluss bot das Feuerwehrfest reichlich Möglichkeit, sich zu stärken und zu feiern. Am Montagabend ließ die Feuerwehr die Festlichkeiten mit dem Feierabendhock ausklingen. Unterstützt wurde sie durch die Jugendkapelle Owingen und das Partyduo Wolfram und Sohn.