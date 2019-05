Owingen vor 2 Stunden

70 Kinder feiern ihre Erstkommunion

Insgesamt gut 70 Kinder feierten in der Seelsorgeeinheit Überlingen ihre Erstkommunion. Letzter Gottesdienst war am Sonntag in St. Peter und Paul Owingen. Hier zogen 16 Mädchen und Jungen in einer feierlichen Prozession in die Kirche ein.