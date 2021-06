Die 69-jährige Radfahrerin war am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Owingen auf der Überlinger Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 31-Jähriger, der ebenfalls auf der Landstraße unterwegs war, nach links in die Maybachstraße abbiegen.

Konstanz Sieben Prozent mehr Fahrradunfälle Das könnte Sie auch interessieren

Der Autofahrer sah die 69-Jährige, die auf dem Radweg parallel der Landstraße unterwegs war, und hielt an. Dann kam es zum folgenschweren Missverständnis, wie die Polizei schreibt: Weil der Mann dachte, die 69-Jährige wolle hinter seinem Auto vorbeifahren, fuhr er an. Dabei stieß das Auto gegen das Fahrrad der Frau, die stürzte und sich Blutergüsse und Prellungen zuzog. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.