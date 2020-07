Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann von Taisersdorf kommend in Richtung Owingen und kam mit seinem Gefährt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er von dem Quad und zog sich diverse Prellungen zu. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Als Grund für den Unfall gibt die Polizei an, dass der Mann vermutlich zu schnell unterwegs war.

Owingen-Billafingen 66-Jähriger prallt mit Auto in Geländer am Rathaus Billafingen Das könnte Sie auch interessieren