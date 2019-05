Ein Riesenhaufen Legosteine und 38 Kinder: Das verspricht Spaß und stundenlange Beschäftigung. Das zeigte sich am Wochenende im Pfarrsaal der Owinger Mennoniten-Gemeinde. Über 100 000 Legosteine lagen hübsch geordnet in unzähligen Kisten und Kästchen. Aus ihnen entstand schließlich die meterlange fiktive Stadt Legowingen.

Gebäude von teils über einem Meter Höhe

Die 38 jungen Baumeister, kundig angeleitet von 18 erwachsenen Betreuern, waren mit Feuereifer bei der Sache. Ab Freitagnachmittag entstanden im Gemeindesaal Gebäude von teilweise über einem Meter Höhe, ein ADAC-Tower, eine Kirche, eine Polizeistation, ein Fußballplatz und auch eine Ritterburg.

Teilnehmer tüfteln in Teams

In Teams tüftelten bis zu fünf Kinder emsig mit den beliebten Plastiksteinen, die auch viele Erwachsene aus ihrer Jugend kennen. Für die größten Gebäude waren Baupläne und Teamwork nötig, die vielen Traumhäuser der Legostadt bauten die Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 13 Jahren nach ihren Vorstellungen ganz allein auf.

Ein paar mehr als nur zwei Steine sind in dem Bahnhof verbaut, lacht Karin Ngwe aus Wintersulgen. | Bild: Stef Manzini

Pastor Simon Höfli ein Wochenende lang Bauleiter

Karin Ngwe aus Winterspüren posierte stolz vor dem roten Bahnhofsgebäude. „Wir haben auch zwei Züge am laufen“, erklärte Simon Höfli, Pastor der Gemeinde und für dieses Wochenende der Bauleiter einer kompletten Stadt.

Kinder aus der Region Owingen, Stockach und Herdwangen hörten auf Höflis Kommando und waren mucksmäuschen still, wenn dieser in die Hände klatschte. Nummern mussten vergeben werden, damit jedes Gebäude am Ende an der richtigen Stelle stand. War wieder ein Haus fertig geworden, wurden die jungen Baumeister mit frenetischem Applaus gewürdigt.

Gela Alber hilft beim Koordinieren, damit es klappt mit der Polizeistation. Lukas Kobsik und Nick Schönfeld (von links) sind gleich damit fertig und wird das Gebäude Teil der Legostadt. | Bild: Stef Manzini

Legowingen am Ende fast zehn Meter lang

Nick Schönfeld und Lukas Kobsik, beide neun Jahre alt, waren vertieft in den Bau der Polizeistation, Gela Alber, Mitglied der Mennoniten-Gemeinde, half ihnen beim Koordinieren.

Zum Schluss kam noch ein Helikopter auf das Dach und ab ging es mit Gebäude und Hubschrauber in die Legocity, die eine Länge von fast zehn Metern hatte und damit eine Seite des Gemeinderaums einnahm.

Den restlichen Platz füllten unzählige Tische mit Steinen und Zubehör: Sonnenschirme, Palmen, Autos, Skateboards, Tiere, Swimmingpools, Flugzeuge und Legomännchen jeglicher Couleur füllten gerade noch die Schachteln und gleich darauf die Gärten, Plätze und Wohnungen der Stadt.

Am Ende war die Legostadt fast zehn Meter lang. | Bild: Stef Manzini

Stadt nach Gottesdienst eröffnet

Zwischen den Bauzeiten von eineinhalb Stunden wurden immer wieder Oasen mit Getränken und Snacks eingebaut und es wurden Lieder gesungen, erklärte der Pastor. Am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde dann die Legostadt feierlich eröffnet. Zwei Kinder wurden als Bürgermeister gewählt – das war nochmals ein spannender Moment.

Amalia Prokesch (11 Jahre), die zehnjährige Tosia Worwa und der gleichaltrige Fabio Grau halten ihre Bausteine in den Farben Deutschlands die Kamera. | Bild: Stef Manzini

Fabio Grau, Tosia Worwa und Amalia Prokesch präsentierten ihr Baumaterial. Auf die Frage, woran sie am meisten Spaß haben, kam blitzschnell die Antwort: „Natürlich am Bauen.“ Alle drei erklärten, dass sie sich auch zuhause mit Legosteinen beschäftigen.

„Auch pädagogischer Aspekt des Miteinanders wichtig“

Simon Höfli ist der Pastor der Owingen Mennoniten-Gemeinde und für ein Wochenende der Bauleiter für die Lego-City. | Bild: Stef Manzini

Simon Höfli ist Pastor der evangelischen Freikirche der Mennoniten-Gemeinde Owingen.

Woher kommen die 100 000 Legosteine und wer räumt sie wieder auf?

Die Legos kommen aus der Nähe von Gießen, aus der Bibelschule Wiedenest. Es sind aber sicher viel mehr Steine als 100 000. Mit all dem Zubehör geht das gegen eine Million, denke ich. Aufräumen tun wir Erwachsene, denn die Kinder sind nach diesem intensiven Wochenende von allen Pflichten rund um Lego befreit.

Geht es hier nur um schieren Spaß und um die Spielfreude?

In erster Linie schon, aber uns ist der pädagogische Aspekt das Miteinanders, also der Teambildung, auch ganz wichtig. Außerdem steht unser Spielwochenende unter dem Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte. Das ist ja auch ein beliebtes Kindergebet.

Der dänische Plastikstein feiert bald seinen 90. Geburtstag. Haben Sie mit Lego gespielt?

Wie die meisten von uns bin auch ich mit Lego aufgewachsen. Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher ungebrochenen Freude die Kinder immer noch mit Lego spielen.