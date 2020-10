Eine Zeugin teilte dem Polizeirevier Friedrichshafen mit, dass sie in einer Schlange an der Kasse eines Geschäftes in der Raiffeisenstraße beobachtet hat, wie eine Dame gegen 12.30 Uhr die Maske unter das Gesicht zog und den wenige Zentimeter hinter ihr stehenden Mann annieste.

Anschließend drehte sie sich wieder zur Kasse um und zog ihre Maske wieder auf. Die Videosequenz des Vorfalls wurde gesichert, Ermittlungen wurden eingeleitet, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 erbeten.