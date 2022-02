Mit seiner Debütsingle „Ohne Dich“ (Schlaf ich heut Nacht nicht ein) – ein Remix des „Münchner Freiheit“-Hits – erobert „PaulMusic“ die Ballermann-Charts. In den aktuellen Mallorca-Mega-Charts Top 100 des Monats Februar liegt das Lied auf Platz 81. Hinter „PaulMusic“ steckt der 45-jährige Rudi Sass aus Oberteuringen. „Ein mega Erfolg“, freut sich Sass, der ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen ist. Er lernte mehrere Instrumente und nach seinen ersten öffentlichen Auftritten im Jugendorchester am Schlagzeug war für ihn klar, dass er “Musiker mit Leib und Seele“ werden möchte.

Das ist er auch heute noch, die Musik nimmt im Leben des zweifachen Vaters einen wichtigen Stellenwert sein, aber er hatte für sich entschieden, nicht mehr hauptsächlich auf der Bühne zu stehen und zu singen, sondern als langfristiges Ziel Lieder für andere Musiker zu schreiben. Doch dafür sei bislang keine Zeit gewesen, sagt Sass.

Die Debüt-Single „Ohne Dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein) – ein Remix des Münchner Freiheit-Klassikers. | Bild: Rudi Sass

Zur Person Rudi Sass, geboren am 3. Februar 1977 in Friedrichshafen, in Immenstaad aufgewachsen, ist unter dem Namen „PaulMusic“ als Sänger, Songwriter und Studiomusiker tätig. Gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Emele (Stefan von Bierkeller) erarbeitet er für ein Lauinger Plattenlabel Ideen und Arrangements für Songs. Sass ist seit rund 25 Jahren in der Musikbranche aktiv, tritt bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen als Live-Act oder DJ auf, hat in vielen Bands gespielt, beispielsweise bei „Freibier“, „New Romantics“ und „Jigger Skin“. 2003 nimmt er an der zweiten Staffel bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil und kommt bei rund 25 000 Bewerben unter die letzten 150 Bewerber. Rudi Sass arbeitet bei der Gemeinde Oberteuringen. Hier lebt er auch seit 12 Jahren mit seiner Frau und den zwei Töchtern.

Corona-Pandemie: Zeit für Neuorientierung

Die Corona-Pandemie hilft Rudi Sass, einen Schnitt in seinem Leben zu machen. Normalerweise ist er für rund zwei Jahre im Voraus komplett ausgebucht, spielt rund 50 Auftritte im Jahr. Veranstaltungen, Musiknächte, Hochzeiten – alles wurde coronabedingt abgesagt. „Man wurde aus allem rausgeschmissen und dann hatte ich Zeit für andere Sachen.“ Rudi Sass hat das Glück, dass er nie nur auf die Musik als Einkommensquelle gesetzt hat, sondern bei der Gemeinde Oberteuringen angestellt ist. „Seit 13 Jahren mache ich zwei Jobs“, sagt Sass.

Rudi Sass hat hat verschiedene Musikinstrumente gelernt wie Orgel, Klavier, Klarinette, Gitarre und Schlagzeug. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Er nutzt die dazugewonnene Zeit und geht einen Weg weiter, den er vor sieben Jahren mit einem eigenen Tonstudio angefangen hat: Lieder für andere Künstler zu schreiben. Rudi Sass ist dabei auch ganz wichtig zu betonen, dass er kein Produzent sein möchte, sondern ein Komponist und Songwriter.

Gemeinsam mit Stefan Emele werden aus Ideen Lieder

Gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Emele, der auf Mallorca als „Stefan von Bierkeller“ auftrifft, entwickelt er Ideen. Emele ist eher für die Texte, Sass für das musikalische Arrangement zuständig. Die Männer haben im vergangenen Jahr zu Weihnachten den Song „Weihnachtszeit“ veröffentlicht und auch ein Video dazu gedreht. Mit „Stefan von Bierkeller“ läuft das Lied „Bierprinzessin“ gut und für DJ Chris Caramello liegt der Song „Komm wir trinken Caramello“ parat. „Es läuft“, freut sich Rudi Sass.

Bis ein Song bei einem Produzenten in Köln landet, können mehrere Wochen vergehen. Manchmal muss es aber auch ganz schnell gehen. „Wenn wir einen entsprechenden Auftrag bekommen, kann es passieren, dass eine Idee bis morgen fertig sein muss“, so Sass.

Stefan Emele und Rudi Sass im Tonstudio in Oberteuringen. | Bild: Privat

Wer einen Hit landen möchte, braucht Geduld

Meist arbeitet Rudi Sass vom heimischen Sofa aus – mit dem Mac Book auf dem Schoss. Die Melodien entstehen im Kopf, umgesetzt wird im Tonstudio. Der „langweiligste Teil“ seiner Arbeit: Klänge von verschiedenen Instrumenten anhören. Man muss ein Arrangement und eine Struktur finden, außerdem darf ein Lied nur eine gewisse Länge haben und es braucht die richtige Technik, um entsprechende Qualität zu liefern.

Rudi Sass ist gespannt, wie seine Ideen bei Produzenten und Künstlern ankommen. | Bild: Angela Ummenhofer

Bis ein Song bei einem Sänger landet und der diesen auch singt, können mitunter Jahre vergehen. So schrieb Rudi Sass vor fünf Jahren das Lied „Du bist mein Hit“, den er für Jürgen Drews vorgesehen hatte. Dann wurde der Song DJ Ötzi und Andreas Gabalier angeboten. Leider bislang ohne Erfolg. „Da ist vieles in der Schwebe, man braucht Geduld.“ Und irgendwann das gewisse Quäntchen Glück.

Gemeinsam mit Stefan Emele, der auf Mallorca als „Stefan von Bierkeller“ auftritt, schreibt und singt Rudi Sass Songs. | Bild: Angela Ummenhofer

Den ganz großen Hit muss Rudi Sass nicht zwingend schreiben. „Das ist auch nicht so einfach, sonst würden ja alle nur Hits schreiben.“ Sein Ziel: viele Lieder herauszubringen, um eine Vielfalt zu bieten. Auch hat er Ideen für Songs für Pietro Lombardi oder Cro – doch an solche Künstler komme man kaum ran.

Rudi Sass möchte in der Musikbranche Fuß fassen

Wie erfolgreich er wird, bleibt abzuwarten. Ziel ist erst mal das erste Halbjahr 2022 durchzupowern. Bis März sollen fünf Nummern einigen Künstlern vorgestellt werden, bis Juni sollten zehn Songs veröffentlicht sein.

„Die Zeit, die man investiert, muss sich ja auch irgendwie lohnen.“ Rudi Sass, Songwriter

Die Chance, die sich derzeit bietet, möchte der 45-Jährige nutzen und in der Musikbranche Fuß fassen. Einige seiner Lieder sind bereits auf verschiedenen Ballermann-Samplern veröffentlicht worden. Sein erstes Cover war „Santa Maria“ von Roland Kaiser.

Unter den Namen „PaulMusic“ tritt Rudi Sass bei verschiedenen öffentlichen und privaten Veranstaltungen auf. | Bild: Angelo Tango

Rudi Sass liebt die Musik. Von Indie-Rock über Synthie-Pop ist er nun beim deutschen Schlager gelandet. Wie das genau kam, weiß er auch nicht. Aber: „Ich singe total gerne auf Deutsch.“ Als „PaulMusic“ singt er auf der Bühne gerne Andreas Gabalier oder Mark Forster. Sollten in diesem Jahr wieder Musiknächte in Markdorf, Friedrichshafen oder Ravensburg stattfinden, möchte er aber auf jeden Fall mit dabei sein.