Oberteuringen vor 7 Stunden

Unbekannter spricht auf Spielwiese Kinder an – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat an Heiligabend gegen 16.30 Uhr auf einer Spielwiese in der Beethovenstraße in Oberteuringen Kinder angesprochen. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt.