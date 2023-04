Die alte Teuringer-Tal-Schule ist Geschichte. Lehrer, Eltern und Schüler haben vor den Osterferien fleißig Kartons gepackt, Sachen aussortiert und Möbel beschriftet. Einiges darf mit in den Neubau, anderes wandert auf den Müll. „Über die Jahre hat sich doch viel angesammelt“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer, als er sich mit dem SÜDKURIER zu einem Rundgang durch das alte und neue Schulgebäude trifft.

In den alten Klassenzimmern sind die Kartons gepackt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Umzugsunternehmen rechnet mit zwei Tagen

Dann ist das Stuttgarter Umzugsunternehmen Christ am Zug. Mit einem Team von neun Mann bringen sie die Sachen in die nur einige hundert Meter entfernte neue Grundschule. Michael Schaeper rechnet mit zwei Tagen, dann sollte alles erledigt sein. „Die Fahrwege sind ja kurz und es wurde alles sehr gut vorbereitet“, sagt Schaeper, während er Regale in die Lehrerbibliothek schiebt. Rund 1000 Kartons und mehrere Möbelstücke müssen transportiert werden.

Michael Schaeper vom Umzugsunternehmen Christ. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Rund 1000 Kartons bringt das Team des Umzugsunternehmens in den Neubau. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Rückblick Im Januar 2017 hat der Gemeinderat Oberteuringen die Planungen für den Umbau beziehungsweise Neubau der Schule am bisherigen Standort gestoppt. Unter dem Motto „Die beste Lösung für unsere Schule“ nahmen Gemeinderat, Bürgermeister, Verwaltung, Planer und Schule die Planung wieder auf. Am 23. Januar 2019 wurde die Bevölkerung im Rahmen einer Bürgerversammlung in die Planung miteinbezogen. Am 14. Februar 2019 beschloss der Gemeinderat einstimmig den Neubau auf dem Gelände der Tennisplätze im Ortszentrum. Im März begann die Vorentwurfsplanung durch das Architekturbüro Hildebrand + Schwarz. Im September 2020 erfolgte der Spatenstich. Als erstes Umzugsdatum wurde Sommer 2021 anvisiert, doch Lieferengpässe – gerade beim Holz – stellten den Zeitplan infrage, es kam zu Verzögerungen. Die Gesamtkosten liegen aktuell bei rund 11,6 Millionen Euro.

Bürgermeister Ralf Meßmer zieht positives Fazit

Bürgermeister Ralf Meßmer zieht ein positives Fazit der Baumaßnahme. „Wir sind ja mitten in die Corona-Pandemie reingerutscht, aber es war die richtige Entscheidung, den Neubau voranzutreiben“. Auch wenn Preissteigerungen und Holzmangel zu höheren Kosten und zeitlichen Verzögerungen geführt haben und einige Hürden genommen werden mussten, ist Meßmer auf das Ergebnis sehr stolz. Für eine Gemeinde in der Größe Oberteuringens sei der Neubau eine besondere Investition gewesen.

Nach den Osterferien beginnt für rund 230 Grundschulkinder der Unterricht in der neuen Teuringer-Tal-Schule. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Im Neubau dominiert Holz

Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich unter anderem Mensa, Sekretariat, Lehrer- und Rektorenzimmer, Bibliothek, Betreuungsräume, ein Mehrzweckraum, Musikzimmer, Werkraum und zwei zusätzliche Klassenzimmer, die derzeit noch nicht für Klassen gebraucht werden.

Das neue Lehrerzimmer. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die neue Mensa. Hier können die Schüler im Drei-Schicht-Betrieb mittagessen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Im Obergeschoss befinden sich in jedem der zwei Flügel jeweils fünf Klassenzimmer, immer zwei davon sind mit einem kleinen Raum miteinander verbunden. Hier können sich die Schüler zurückziehen, an Laptops arbeiten und lernen – auch im großzügigen Schulflur stehen offene Lernzonen zur Verfügung. Besonderer Hingucker: Es gibt zwei Innenhöfe, die ebenfalls genutzt werden können. Durch die bodentiefen Fenster sind alle Räume hell und lichtdurchflutet.

Bürgermeister Ralf Meßmer freut sich, dass die neue Schule so viel Platz bietet. | Bild: Nosswitz, Stefanie

In zwei Innenhöfen können sich die Kinder ebenfalls zum Lernen zurückziehen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Schüler kennen den Neubau noch nicht

Die Schüler kennen den Neubau bislang nur von außen. Sie werden am Dienstag nach den Osterferien aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, ist sich Bürgermeister Ralf Meßmer sicher. Vorfreude und Spannung seien groß. Meßmer gefällt an der neuen Schule vor allem die Lage – mitten im Ortskern gelegen, umgeben von den beiden Kindergärten und mit Blick ins Grüne und auf das Kulturhaus Mühle. Im Außenbereich stehen den Schülern unter anderem ein Bolzplatz und diverse Klettergeräte zur Verfügung. Diese sollen am Wochenende auch öffentlich zugänglich sein.

Ausblick vom Fluchtweg durch das Edelstahlnetz auf den Schulhof und Teile des Spielplatzes, hinten im Bild die Mühle, rechts die Rotach. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die Schule ist auf dem neusten technischen Stand. Alle Klassenzimmer sind mit digitalen Whiteboards ausgestattet, die alte Tafel hat ausgedient. Nachdem das alte Gebäude aus allen Nähten geplatzt ist, gibt es im Neubau vor allem eins: ganz viel Platz. Die Schule ist auf eine Dreizügigkeit ausgelegt.

Nutzung des alten Gebäudes noch offen

Wie es mit der Nutzung des frei gewordenen Schulgebäudes weitergeht, ist laut Bürgermeister Ralf Meßmer derzeit noch völlig offen. „Wir werden überlegen, was hier Sinn macht. Einige Ideen gibt es bereits.“ Kurzfristig ziehen die vier Kindergartengruppen des Kindergartens St. Martin in die Räume. Der Kindergarten muss nach einem Wasserschaden saniert werden.