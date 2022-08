von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – ATSV Mutschelbach 0:0. – Chancenwucher bei den Gästen und ein überragender Gianluca Tolino im Rielasinger Tor verhinderte eine Heimniederlage, die aufgrund der Spielanteile durchaus verdient gewesen wäre.

Chancen auf beiden Seiten werden nicht genutzt

Dabei begann die Talwiesen-Elf gut und schon nach drei Minuten bot sich Nathan Malonga die Möglicheit zur Führung, er scheiterte am gut aus dem Tor herauseilenden Dominic Bleicher. Die darauffolgende Ecke brachte die nächste Torchance, aber das Timing von Obed Ogondu war nicht perfekt. Der Ball ging aus kurzer Distanz über das Tor.

Mutschelbach übernimmt die Spielkontrolle

Es war ein Fehlpass vor dem eigenen Strafraum, die dem so gut gestarteten Aufsteiger die erste Chance bot. Christian Reuter drang in den Strafraum ein, doch der Querpass flog ins Leere. Nach dieser Aktion übernahmen die Gäste mehr und mehr die Spielkontrolle. In der 19. Minute tauchte Tobias Stoll alleine vor Gianluca Tolino auf, doch der Rielasinger Torhüter wehrt zur Ecke ab. Die brachte die nächste Großchance, doch auch da rettete Gianluca Tolino mit einer Glanzparade das 0:0.

Bei Rielasingen lief nach vorn gar nichts mehr

Bei den Gastgebern lief im Spiel nach vorne eigentlich gar nichts mehr. Zu schnelle Ballverluste im Mittelfeld, wo es nicht gelang, Ruhe ins Spiel zu bringen und ebenso ungenaue Abspiele in die Spitze, wo sich die Stürmer aber auch nicht so in Position brachten, wie es erforderlich gewesen wäre. Die Mängelliste blieb lang und in der 43. Minute wackelte das Netz der Platzherren nach einem Versuch aus der Distanz von Tobias Stoll, doch es war das obere Außennetz und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb zündende Funke aus

Aber auch nach der Pause blieb bei der Talwiesen-Elf der zündende Funke aus. Im Gegenteil, sie wurde noch mehr in die Defensive gedrängt. Vor allem über die rechte Abwehrseite brannte es mehrfach lichterloh, da es den Gästen immer wieder gelang, dort Überzahlsituationen zu schaffen. In der 49. Minute schien der Rückstand unabwendbar, doch Tobias Stoll traf nur die Unterkante der Latte, der daraus folgende Kopfball aus kurzer Distanz brachte ein Gästespieler nicht an Gianluca Tolino vorbei, und danach gelang es irgendwie, diese Situation zu bereinigen. Und weiter blieben die Gäste am Drücker. Eine Flanke von Tobias Stoll auf Lukas Lindner, dessen Abschluss aus kurzer Distanz wurde mit einer weiteren Glanzparade von Gianluca Tolino zunichte gemacht.

Gästeangriffe bleiben sehr gefährlich

Die Gäste blieben am Drücker und Gefahr ging eigentlich bei jedem Angriff aus, weil die Gastgeber weiterhin große Probleme im Spielaufbau hatten und es einfach nicht verstanden, Gefahr vor dem Mutschelbacher Tor zu entfachen. Dabei erwies sich die Gästeabwehr nicht immer sattelfest. Auch bei ihr gab es Fehlpässe, allein es war niemand da, der diese Fehler auszunutzen wusste. So retteten sich die Gastgeber mit einem schmeichelhaften Unentschieden in die Kabinen, auch wenn die letzte Torchancen den Gastgebern gehörte. In der Nachspielzeit scheiterte der eingewechselte Jonah Adrovic mit einem Schuss aus 13 Metern an Gästetorhüter Dominic Bleich an einem fast beschäftigungslosen Nachmittag.

Enttäuschter Trainer Michael Schilling

Entsprechend enttäuscht war Michael Schilling nach dem Spiel. Er hatte nach der starken Vorstellung in Ravensburg mit diesem Rückschlag im kämpferischen wie im spielerischen Bereich nicht gerechnet. Er sieht Redebedarf über den enttäuschenden Auftritt in der kurzen Zeit bis zum Pokalspiel am Mittwoch. Mit solch einer Leistung wird der 1. FC in Auggen nicht bestehen können, so seine Meinung.

1. FC Rielasingen-Arlen: Tolino, Almeida, Kunze, Malaj (64. Serpa), Bleise (81. Ernst), Ugondu, Peters, Berger, Nikol (55. Adrovic), Malonga (46. Arutunjan). – SR: Yagci (Seitingen-Oberflacht. – Z: 495.

