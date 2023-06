Seit zwei Jahren unterstützt der Verein Teuringer Busle die Mobilität der Bürger in Oberteuringen mit Fahrten von Tür zu Tür. Vergangene Woche war der Bürgerbus mit Bürgermeister Ralf Meßmer am Steuer zur 1000. Fahrt unterwegs. Leider gab es für den Bürgermeister nur eine Leerfahrt, da sein Fahrgast kurzfristig erkrankt ist. Trotzdem wurde er bei seiner Rückkehr von dem fast vollständigen Busle-Team vor dem Haus am Teuringer begrüßt. „Ein großes Lob. Das Busle kommt sehr gut an und ich bekomme viele positive Rückmeldungen“, bedankte sich Meßmer bei den ehrenamtlichen Fahrern und Disponenten sowie dem Vorstand.

Im Gemeinderat berichtete Vorsitzender Frank Kulke von den aktuellen Entwicklungen rund ums Teuringer Busle. „Wir sind mächtig stolz, dass wir mit dem Verein so gut gestartet sind“, schickte er voraus. So seien seit Gründung des Vereins rund 2000 ehrenamtliche Stunden geleistet worden. Aktuell fährt der Bürgerbus dienstags und donnerstags jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. „Unser Ziel ist die Ausweitung des Angebots, sobald sich weitere Fahrer bei uns engagieren möchten“, erklärte Kulke. Bereits jetzt gebe es aber bereits Sonderfahrten, falls ein Fahrer zur Verfügung stehe. Seit der Gründung hat sich der Verein bereits bei örtlichen Veranstaltungen, wie dem Teuringer Sonntag und dem Adventsmarkt, gezeigt.

„Zu unseren Zielen gehört auch die Vernetzung der Fahrdienste im Rahmen der Mobilitätsinitiative des Bodenseekreises“, informierte Kulke die Räte. Aktuell zählt der Verein 66 Mitglieder, zwölf Fahrer, fünf Disponenten und zwölf Sponsoren. Mit 57 von insgesamt 80 immer wieder angefahren Zielen stehen Ärzte, Krankenhäuser und Physiotherapeuten eindeutig im Vordergrund. Jede Fahrt muss spätestens zwei Tage im Voraus unter 07546-3529888 angemeldet werden. Meßmer erinnerte an die 10.000 Euro Anschubfinanzierung für das Teuringer Busle durch die Gemeinde als gut investiertes Geld. Im vergangenen Jahr konnte der Verein rund 4700 Euro an Spenden verbuchen.