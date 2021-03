Aktuell befindet sich ein Verein für das Teuringer „Bus‘le“ in der Gründungsphase. Das Logo ist entworfen und die Satzung soll Ende April fertig sein. „Seit Ende Januar trifft sich unser Team, unterstützt von Annika Taube vom Büro für Gemeinwesenarbeit, alle 14 Tage digital“, berichtet Frank Kulke, Mitglied des Teams. Angeschaut habe man sich bereits verschiedene Konzepte in der näheren Umgebung. „Wir wollen auf jeden Fall gemeinnützig und mit ehrenamtlichen Helfern tätig werden.“ Erfreulich sei, dass sowohl Bürgermeister Ralf Meßmer als auch der Gemeinderat hinter der Idee für einen Bürgerbus stehen.

Bürgerbus ist auf Sponsoren angewiesen

Finanziell gefördert wird das Teuringer „Bus‘le“ durch die Initiative Allianz für Beteiligung und das Land Baden-Württemberg. Angewiesen sein wird der Verein aber auch auf Sponsoren und Spenden. „Die Fahrt mit dem Bürgerbus soll grundsätzlich kostenlos sein“, sagt Petra Mecking, von Anfang an bei der Initiative mit von der Partie. Denkbar sei ein Fahrradius von 15 Kilometern rund um Oberteuringen. „Besonders im Auge haben wir Senioren, aber eventuell wollen wir auch jüngere Leute transportieren. Aber das lassen wir uns im Moment noch offen.“

Markdorf Mit hilfsbereiten Autofahren ans Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Fragebogen erfasst konkreten Bedarf

Um die Wünsche noch konkreter zu erfassen, hat der Verein in Gründung einen Fragebogen entwickelt, der dem aktuellen Gemeindeblatt beiliegt. „Wir wollen zum Beispiel wissen, von wo nach wo die Menschen wollen und ob sie einen Rollator oder Rollstuhl dabei haben“, erläutert Mecking. Nicht zuletzt hänge davon ab, was für ein Fahrzeug angeschafft werde. Kulke und Mecking denken aktuell an einen Mini-Van mit Stauraum, den jeder fahren kann. Ein E-Fahrzeug komme eher nicht in Frage, da es in der Gemeinde im Moment keine Ladestation gibt.

Teuringer „Bus‘le“ braucht ehrenamtliche Unterstützer

Im Spätsommer oder im Herbst soll das Teuringer „Bus‘le“ starten. Damit es klappt, braucht die Initiative aber noch einige Unterstützer. Dabei denken Kulke und Mecking nicht nur an ehrenamtliche Fahrer, sondern auch an Disponenten, die die Fahraufträge koordinieren. Wer gern einen Flyer entwerfe, sei im Team ebenso willkommen wie jemand, der sich mit IT auskennt. „Auch neue Mitglieder sind im Verein willkommen“, sagt Frank Kulke. Der Mitgliedsbeitrag soll zu Beginn bei einem Euro pro Monat liegen.