Es gibt Arztpraxen und es gibt Praxen für Physio- und Ergotherapie. Doch es gibt keine Praxis, die den Bedarf an Pflege abdeckt. Pflege habe bisher hauptsächlich ambulant oder vollstätionär stattgefunden, teilt die Stiftung Liebenau in einem Pressetext mit. Diese Lücke zwischen Altenheim und Sozialstation soll das neue Projekt der ambulanten Pflegepraxis schließen. Beteiligt sind die Stiftung Liebenau und die Gemeinde Oberteuringen, wo das Projekt im Frühjahr 2021 starten soll.

Praxis soll Lücke hausärztlicher Versorgung schließen

Die Idee entstand 2017 im Rahmen eines internen Strategieprozesses in der Stiftung Liebenau. Damit folge man der aktuellen Diskussion in der Pflege, die einen stärkeren Fokus auf ambulante Versorgungskonzepte fordert. Zunehmende Versorgungslücken der hausärztlichen Versorgung, vor allem im ländlichen Raum, sollen damit geschlossen werden. Ein Telemedizinpartner ergänzt das Angebot.

Zielgruppe sind ältere, mobile Menschen

Zielgruppe sind ältere Menschen, die nicht oder nur wenig in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Langfristig soll die Pflegepraxis ein Angebot sein, die vermehrt den Fokus auch auf medizinische Kompetenzen legen wird. Mit der Pflegepraxis sollen neue Arbeitsfelder für Pflegende entstehen.

Pflegepraxis will Arztpraxen entlasten

Die Pflegepraxis soll mit der Übernahme von delegationsfähigen Leistungen Arztpraxen entlasten. So soll sie zum Beispiel Blutdruck- und Blutzuckermessung, Blutentnahmen, Betreuung bei Diabetes und chronischen Wunden sowie Früherkennungsleistungen (Blut, Stuhl, Seh- und Hörtest) anbieten. Zudem will die Praxis sicherstelle, dass die Menschen länger in ihrem Zuhause leben können. Dazu wird die Praxis mit Haus- und Fachärzten, aber auch mit anderen medizinischen oder therapeutischen Berufsgruppen zusammenarbeiten.

Organisatorisch wird die Praxis durch die Sozialstation geführt

Eine Gemeinschaftspraxis zwischen Arzt und professionell Pflegenden wäre ein erweitertes Zukunftsmodell. Organisatorisch wird die Pflegepraxis durch die Sozialstation geführt und von einer akademischen Pflegekraft geleitet. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach bisherigem System im Rahmen der häuslichen Krankenpflege. Die Abstimmung mit den Krankenkassen läuft aktuell.

Ministerium fördert Projekt mit etwa 170 000 Euro

Das Projekt wurde in das Förderprogramm „Innovationsprogramm Pflege 2020“ aufgenommen. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg unterstützt es mit etwa 170 000 Euro. Geplant ist, dass die ambulante Pflegepraxis im Frühjahr 2021 ihren Betrieb aufnimmt.