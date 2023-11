Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Jürgen Mehr vor einem Jahr herrscht nun im Gewerbeverein Teuringer Wirtschaft wieder Aufbruchstimmung. Einstimmig sind Sven Meyer als Vorsitzender und Robert Keller als sein Stellvertreter gewählt worden.

„Die Stimmung im neuen Gremium ist sehr gut“, sagt Meyer, der seit 13 Jahren in Oberteuringen lebt und vor vier Jahren die Meyko GmbH eröffnet hat. Robert Keller stammt aus der Gemeinde und ist Geschäftsführer von Keller Sanitär. Das Team mit Kassierer Hubert Probst, Schriftführerin Gabriele Etzel und den Beisitzern habe zudem Lust, auch mal etwas anderes zu machen. Natürlich werde es die Leistungsschau, den Tag der Teuringer Wirtschaft, auch weiterhin alle drei Jahren geben. „Das Konzept wollen wir aber neu überdenken“, kündigt Meyer an. In 2025 werde das sicher die größte Herausforderung.

Aktuell zählt die Teuringer Wirtschaft 51 Mitglieder aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Verstärkt wolle sich der Verein künftig um das Thema Ausbildung kümmern. „Wir möchten Oberteuringer Jugendliche darauf aufmerksam machen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es im Ort gibt“, sagt Robert Keller. Dieses Thema sei mit die größte Herausforderung der Zukunft. „Ich glaube, dass viele Jugendliche gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es hier vor Ort gibt“, ergänzt Meyer. Dabei denken die beiden Vorsitzenden weniger an eine weitere Bildungsmesse, sondern eher an ein Event.

Der Gewerbeverein wird seinen Internetauftritt überarbeiten und auch eine neue Imagebroschüre verfassen. „Unsere Aufgabe sehen wir auch darin, unsere Vorteile aufzuzeigen und neue Mitglieder an Bord zu holen“, sagt Meyer. So könnten sich Unternehmen über die Gemeinde hinaus besser präsentieren. „Wichtig ist auch der Informationsaustausch untereinander“, weiß Keller. Und auch die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung sei der Doppelspitze wichtig. Sei doch ein neues Gewerbegebiet gegenüber dem Feuerwehrhaus geplant.