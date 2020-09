von SK

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag vergangener Woche bis Montag, 8. bis 14. September, in der Straße „Im Viehang“ in eine Lagerhalle eingedrungen. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Steuerung und Elektrik von Mähdreschern gestohlen

Beim gewaltsamen Öffnen der Tür setzten die Täter eine so genannte Flex, einen Winkelschleifer ein. In der Halle verschafften sie sich Zutritt zu zwei Mähdreschern und entwendeten daraus die Steuerung und Elektrik.

Schadenshöhe noch nicht bezifferbar

Der Schaden kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.